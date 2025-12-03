Electric Castle, desemnat Festivalul Internațional al Anului 2025! Succesul e al vostru, al miilor de fani!

Electric Castle a fost ales festivalul Internațional al Anului 2025.

Electric Castle, ales Festivalul Internațional al anului 2025 | Foto: Electric Castle

La cea de-a 20-a ediție a UK Festival Awards, Electric Castle a câștigat titlul de Festivalul Internațional al Anului 2025.

Electric Castle, Festivalul Internațional al Anului

„Se pare că voi, cei care ați țipat cu miile la Bonțida ne-ați adus recunoaștere la nivel internațional. Electric Castle este Festivalul Internațional al Anului la UK Festival Awards”, au transmis organizatorii EC, într-o postare oficială pe pagina de Facebook.

În 2026, fanii vor retrăi experiența unuia dintre cele mai iubite festivaluri din România între 16 și 19 iulie, când domeniul castelului Banffy din Bonțida va redeveni locul de întâlnire al pasionaților de muzică bună și întâlniri memorabile.

După o ediție 2025 de top, care a adus pe scenele festivalului artiști precum Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud și Justice, dar și un public record de 289.000 de participanți, Electric Castle continuă să-și consolideze poziția printre cele mai importante festivaluri europene.

Pentru ediția 2026 organizatorii promit o selecție eclectică de artiști, experiențe unice și o atmosfera specială ce a transformat Electric Castle în cea mai frumoasă poveste a verii pentru sute de mii de participanți, din 2013 și până în prezent.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: