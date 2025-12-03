Asistență medicală pentru 460.000 de copii în Cluj-Napoca la 25 de ani de la înființarea Spitalului de Urgență pentru Copii. Alin Tișe: „Cele mai bune servicii medicale pentru copii”.

Unitatea de Primire a Urgențelor Pediatrice din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca a aniversat 25 de ani. Din 2000 până azi, 460.000 de copii au primit asistență medicală.

Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrice a aniversat 25 de ani | Consiliul Județean Cluj

Unitatea de Primire a Urgențelor Pediatrice din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii a aniversat 25 de ani de la înființare, timp în care a asigurat asistența medicală pentru 460.000 de copii.



„Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a marcat împlinirea a 25 de ani de la înființarea Unității de Primire a Urgențelor Pediatrice (UPU). (...) În cele două decenii și jumătate de activitate continuă în slujba sănătății copiilor, în UPU s-au prezentat 460.000 de pacienți, de la cazuri ușoare la urgențe grave, personalul asigurând intervențiile necesare, resuscitare, monitorizare și tratamente de urgență”, se arată într-un comunicat trimis miercuri de Consiliul Județean (CJ) Cluj.

UPU Cluj pentru copii s-a extins pe parcursul anilor

Potrivit sursei citate, înființată în anul 2000 ca răspuns la necesitatea unei structuri dedicate urgențelor pediatrice în regiune, Unitatea de Primire a Urgențelor Pediatrice a funcționat la început într-un spațiu restrâns, fiind tratați aproximativ 3.000 de copii pe an. Din dorința de a furniza cele mai bune servicii de urgență pediatrice și raportat la fluxul de pacienți și sporirea nevoilor acestora, a fost luată decizia de a extinde și moderniza această structură.

A fost, astfel, mărită capacitatea UPU de a prelua pacienți, iar numărul acestora a crescut de circa 10 ori comparativ cu primii ani de funcționare. Pe parcursul anilor UPU a avut un aport semnificativ la creșterea calității actului medical pediatric de urgență în județul Cluj și județele limitrofe, dotările moderne, echipamentele performante și echipa dedicată sunt elementele cheie pentru realizarea intervențiilor rapide și eficiente, inclusiv în cazuri critice.

Unitatea de Primire a Urgențelor Pediatrice a devenit un pilon esențial în sistemul de sănătate pediatrică din nord-vestul țării, ce a contribuit la salvarea a numeroase vieți, precum și la formarea profesională a multor generații de medici. Datorită investițiilor repetate, UPU a reușit să răspundă evoluției demografice și situațiilor epidemiologice, și a devenit o structură rezilientă și modernă, capabilă să facă față volumului tot mai mare de pacienți.

Conform sursei menționate, toate aceste evoluții pozitive s-au datorat inclusiv sprijinului constant al Consiliului Județean Cluj, care, doar în ultimii 10 ani, forul administrativ județean a alocat pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, din bugetul propriu al autorității județene, circa 17 milioane de lei pentru achiziția a numeroase aparaturi și echipamente medicale de înaltă tehnologie și pentru modernizarea unității spitalicești.

„Felicit conducerea instituției spitalicești și întreaga echipă a UPU pentru eforturile depuse în acești 25 de ani pentru a oferi micilor pacienți cele mai bune servicii medicale, adaptate nevoilor lor. Le doresc tuturor multă sănătate și putere de muncă în continuare!”, a declarat, citat în comunicat, președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

În ceea ce privește fondurile europene nerambursabile atrase de Consiliul Județean Cluj pentru Unitatea de Primire a Urgențelor Pediatrice din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, amintim doar două proiecte extrem de importante, în valoare totală de peste 19 milioane de lei. Prin intermediul acestora, UPU beneficiază de sute de dotări moderne și performante.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: