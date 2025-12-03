Senatorii de Cluj care NU vor ca o apă să fie mai ieftină în aeroporturi. Alin Tișe: „Pe nimeni nu mai interesează nimic”.

Proiectul de lege care propunea plafonarea prețului apei în aeroporturi a fost respins, marți, 2 decembrie 2025, inclusiv de senatori de Cluj.

Câțiva senatori de Cluj au votat pentru respingerea proiectului de lege care plafonează prețul apei în aeroporturi | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Senatul a respins, marți, 2 decembrie 2025, proiectul inițiat de mai mulți parlamentari ai USR care prevede stabilirea prețului maxim de vânzare la 3 lei pentru apa potabilă îmbuteliată comercializată în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori, precum aeroporturi, gări, benzinării, spații de servicii amplasate pe autostrăzi.





Votul a fost unul pentru respingerea proiectului de lege.

S-au înregistrat 79 voturi pentru respingerea proiectului, șase împotriva respingerii proiectului și 33 de abțineri.

Clujenii care au votat împotriva ieftinirii apei în aeroporturi, gări și benzinării

Următorii politicieni clujeni au respins proiectul de lege:

Mircea Abrudean (PNL - președintele Senatului)

(PNL - președintele Senatului) Tasnádi István Szilárd (senator UDMR, fost Prefect al județului Cluj)

(senator UDMR, fost Prefect al județului Cluj) Vasile-Ciprian Rus (senator de Cluj din partea USR).

Cu toate că a fost inițiat de 17 deputați USR, proiectul a fost respins în Senat de toți senatorii USR care au votat - 15 voturi pentru respingere.

Practic, toți senatorii USR care au votat, au făcut-o pentru a respinge proiectul.

Comisia de specialitate a respins și majorarea prețului maxim la 5 lei.

monitorulcj.ro l-a contactat pe președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, cel care susține această inițiativă.

Liderul forului județean este dezamăgit de faptul că senatorii au respins proiectul.

Alin Tișe: „Pe nimeni nu mai interesează nimic. Unii sunt rupți de realitate”

„Ar fi fost posibil să facă un preț de referință, mercurial cum avem în Cluj, la Piața Agro Transilvania, pe anumite categorii de produse. Acest preț ar fi putut să ghideze aeroporturile din România. Acolo, prețurile pentru apa potabilă sunt de extratereștri, nu pentru oameni. Nu sunt surprins că parlamentarii nu au aceste griji. Pe nimeni nu mai interesează nimic. Mare parte din oamenii care sunt acolo se rup de realitatea pe care trăim”, a declarat Alin Tișe, pentru monitorulcj.ro.

Acesta este de părere că s-ar fi putut lua și în România o măsură de plafonare, cu caracter temporar, una similară celei din Cipru.

„Nu poți să practici asemenea adaosuri într-un aeroport profitând că ai monopolul unui terminal. Nu pot cei din Consiliile de Administrație (CA) din aeroporturi să practice chirii atât de mari, astfel încât operatorii economici să meargă la un nivel nemaiîntâlnit. Aproape toate aeroporturile sunt falimentare în România, din cauza unor incompetenți, în mare parte, plătiți cu bani mulți. Sunt prețuri anormale, nemaîntâlnite. Doar în România se poate întâmpla așa ceva. În fața aeroportului să cumperi cu 2-3 lei o apă, iar înăuntru cu mai mult. Sunt două lumi diferite. Aeroporturile trebuie să câștige, dar nu să jecmănească oamenii. Nu văd o speranță (ca un proiect de plafonare să treacă - n. red.), câtă vreme nu există o responsabilitate directă a celor care votează acolo”, ne-a mai spus Alin Tișe.

Președintele CJ Cluj spune că nu este surprins că anumite partide ciudate și extremiste câștigă în rândul oamenilor.

„Oamenii cred că minciunile de la partidele extremiste sunt mai cu parfum decât celelalte pentru că încă nu au condus încă România, iar cetățenii cred că vor face mai mult decât ceilalți, dar nu se întâmplă”, a mai adăugat Tișe.

Șeful forului județean a comentat și situația ciudată de la USR, unde proiectul a fost depus de către deputații de la partidul Uniunea Salvați România, însă toți senatorii aceluiași partid, prezenți la vot, au votat pentru respingere.

„Nici partidele cele noi care au vrut să fie o speranță pentru România nu sunt. Tot partidele clasice, care au experiență au soluții pentru țară. Nu cu persoane care nu au experiență și nu simt oamenii.

„Speranța mea e ca de la aeroporturile neprofitabile să plece acasă toți care sunt puși politic. Să vină un management performant. Să practice prețuri rezonabile la închirieri, astfel și prețurile vor fi normale”, a conchis Alin Tișe.

Acum aproximativ o lună de zile, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, denunța prețurile foarte mari de la Aeroportul din București.

În fotografia cu prețurile postată de acesta se observa că apa plată, 500 de ml costa de la 12,5 lei până la 17 lei, în fucție de firmă.

Tișe denunță „sitemul putred” care se căpătuiește pe seama românilor | Foto: Alin Tișe - Facebook

Deși nu identificat aspecte care să contravină normelor naționale și europene din domeniul ajutorului de stat, în avizul său, Consiliul Concurenței a arătat că în Cipru măsura de plafonare a prețului la apa îmbuteliată de 500 ml (maximum 0,60 €) a fost introdusă cu caracter temporar, ca răspuns la creșterea accentuată a prețurilor și la presiunile inflaționiste asupra consumatorilor, umând să fie reevaluată după stabilizarea pieței. Consiliul Concurenței a recomandat identificarea unor „soluții altemative mai puțin restrictive, care să permită atingerea aceluiași scop fără a afecta în mod excesiv libertatea economică a operatorilor, să nu genereze distorsiuni semnificative în lanțurile de aprovizionare și care să asigure respectarea caracterului temporar și excepțional al măsurilor, pentru a evita efecte negative pe temen lung.”

Potrivit propunerii legislative respinse, spațiul cu opțiuni limitate pentru consumatori este orice spațiu comercial în care, prin natura amplasamentului și a condițiilor de acces, consumatorul nu dispune de alternative rezonabile pentru achiziționarea apei potabile.

Sunt considerate astfel de spații, inclusiv, dar fără a se limita la, zonele securizate ale aeroporturilor situate după punctul de control al securității, gările feroviare, autogările, stațiile de metrou, benzinăriile, precum și stațiile de servicii situate pe autostrăzi. Apă potabilă îmbuteliată la preț reglementat este apa de masă, apa de izvor sau apa minerală naturală plată sau carbogazoasă ambalată în recipiente de 500 ml.

Prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată la preț reglementat, comercializată în spațiile acestea este de 3 lei, mai prevede actul normativ respins. Acest preț maxim este prețul final de vânzare către consumator, afișat la raft, și include toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Senatul este primul for sesizat și Camera Deputaților este decizională în cazul acestui proiect.

Inițiativa va fi transmisă acum, pentru vot final, deputaților.

„Trimis la Cameră (Deputaților - n. red.) este ultimul stadiu al proiectului.

