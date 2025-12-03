Avertismentul eurparlamentarului clujean Daniel Buda: „Producția agricolă riscă să iasă în afara spațiului european”

Europarlamentarul clujean, Daniel Buda (PNL) a transmis un semnal de alarmă în legătură cu acordurile comerciale cu fermierii.

Europarlamentarul Daniel Buda avertizează cu privire la efectele negative pe care le pot avea acrodurile comerciale cu fermierii | Foto: Captură video Facebook - Daniel Buda

Europarlamentarul Daniel Buda a cerut atenție la acordurile comerciare.

Acesta dorește să nu fie create dificultăți pentru fermieri, deoarece și-ar putea închide porțile.

„Uniunea Europeana vrea acord cu Mercosur? Foarte bine! Dar atunci sa garanteze respectarea clauzelor în oglinda in mod real! Nu poți să obligi fermierii europeni să renunțe la anumite substanțe chimice, dar perfect permise în țările Mercosur (cele din America de Sud - n. red.), iar apoi să-i pui să concureze pe aceeași piață. Asta nu mai e «liber schimb». Este suicid economic pentru fermele europene.

Cum să vorbești de «competitivitate» când europenii joacă după reguli stricte și costisitoare, iar importurile vin fără aceleași obligații ?

? Cum să le ceri fermierilor să investească în biosecuritate, sustenabilitate, bunăstare animală, iar apoi să deschizi larg piața pentru produse care nu se supun acelorași reguli?

Este exact rețeta prin care îți falimentezi propria agricultură”, a transmis Danile Buda, potrivit unei postări de pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul clujean a atras atenția că în acest mod, sute de ferme își vor închide porțile.

„Nu din lipsă de performanță, ci din cauza unor decizii politice care sacrifică agricultura europeană în numele unor iluzii comerciale”, a conchis Daniel Buda.

