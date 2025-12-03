Florești
Floreștenii trebuie să permită accesul în curți pentru măsurători măsurători topo-cadastrale. Străzile vizate și perioada.
Echipe tehnice vor efectua măsurători topo-cadastrale pe mai multe străzi din comuna Florești, iar proprietarii de imobile trebuie să permită accesul echipelor tehnice.Vor fi efectuate măsurători topo-cadastrale pe mai multe străzi din comuna Florești | Foto: Facebook, Bogdan Pivariu / Fotografie ilustrativă
Primăria Comunei Florești informează proprietarii și deținătorii de imobile de pe următoarele străzi:
- Str. Catanelor
- Str. Dumitru Mocanu
- Str. Muzeul Apei
- Str. Porii
- Str. Plopilor
că în perioada 08.12.2025 - 15.12.2025, în intervalul 08.00 - 16.00, echipe tehnice autorizate vor efectua măsurători topografice necesare pentru realizarea investiției de utilitate publică:
„Modernizare străzi și amenajări urbanistice prin extindere platformă drum, comuna Florești, jud. Cluj – FAZA 2”, aprobată prin H.C.L. nr. 39/28.03.2024, cu modificările ulterioare (H.C.L. nr. 167/2024 și H.C.L. nr. 78/2025).
Proprietarii de imobile din Florești, obligați să permită accesul echipelor tehnice pentru măsurători
„Conform Art. 12 din H.G. nr. 53/2011, proprietarii au obligația de a permite accesul pe teren pentru efectuarea măsurătorilor”, a transmis Primăria Florești, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.
Scopul lucrărilor:
Identificarea exactă a limitelor de proprietate și a coridorului de expropriere, necesare întocmirii documentațiilor cadastrale pentru acordarea despăgubirilor.
Reprerentații Primăriei Florești roagă priprietarii să permită accesul echipelor în curți/terenuri acolo unde este necesar.
„Refuzul accesului poate duce la întârzieri în întocmirea documentațiilor și, implicit, în plata despăgubirilor.Pentru informații suplimentare: Primăria Florești - 0741 784 393” se mai arată în anunț.
