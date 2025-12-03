Floreștenii trebuie să permită accesul în curți pentru măsurători măsurători topo-cadastrale. Străzile vizate și perioada.

Echipe tehnice vor efectua măsurători topo-cadastrale pe mai multe străzi din comuna Florești, iar proprietarii de imobile trebuie să permită accesul echipelor tehnice.

Vor fi efectuate măsurători topo-cadastrale pe mai multe străzi din comuna Florești | Foto: Facebook, Bogdan Pivariu / Fotografie ilustrativă

Primăria Comunei Florești informează proprietarii și deținătorii de imobile de pe următoarele străzi:

Str. Catanelor

Str. Dumitru Mocanu

Str. Muzeul Apei

Str. Porii

Str. Plopilor

că în perioada 08.12.2025 - 15.12.2025, în intervalul 08.00 - 16.00, echipe tehnice autorizate vor efectua măsurători topografice necesare pentru realizarea investiției de utilitate publică:

„Modernizare străzi și amenajări urbanistice prin extindere platformă drum, comuna Florești, jud. Cluj – FAZA 2”, aprobată prin H.C.L. nr. 39/28.03.2024, cu modificările ulterioare (H.C.L. nr. 167/2024 și H.C.L. nr. 78/2025).

Proprietarii de imobile din Florești, obligați să permită accesul echipelor tehnice pentru măsurători

„Conform Art. 12 din H.G. nr. 53/2011, proprietarii au obligația de a permite accesul pe teren pentru efectuarea măsurătorilor”, a transmis Primăria Florești, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Scopul lucrărilor:

Identificarea exactă a limitelor de proprietate și a coridorului de expropriere, necesare întocmirii documentațiilor cadastrale pentru acordarea despăgubirilor.

Reprerentații Primăriei Florești roagă priprietarii să permită accesul echipelor în curți/terenuri acolo unde este necesar.

„Refuzul accesului poate duce la întârzieri în întocmirea documentațiilor și, implicit, în plata despăgubirilor.Pentru informații suplimentare: Primăria Florești - 0741 784 393” se mai arată în anunț.

