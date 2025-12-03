Opoziția depune moțiune de cenzură după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe legea pensiilor magistraților

Opoziția din grupul parlamentar PACE și de la AUR au strâns numărul necesar de semnături pentru a putea depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Opoziția depune încă o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan |Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Reprezentanții grupului parlamentar PACE - Întâi România de la Senat au anunțat, miercuri, că au reușit să strângă suficiente semnături pentru a putea depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Opoziția a strâns semnăturile necesare pentru a depune moțiune împotriva Guvernului Bolojan

„Am depășit numărul de semnături necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, care se numește «România nu este de vânzare. Un guvern fără USR». Având în vedere că fără voturile PSD și PNL nu poate să treacă moțiunea, am pregătit câteva mingi și pentru PSD, și pentru PNL, și pentru UDMR și le pasăm mingea. Mingea e la ei în acest moment. Vreau să le mulțumesc colegilor senatori și deputați de la AUR pentru colaborarea la textul moțiunii și strângerea numărului necesar de semnături”, a spus senatorul Ninel Peia, membru al grupului parlamentar PACE - Întâi România, la Palatul Parlamentului, potrivit Agepres.ro.

El i-a dat președintelui PSD, Sorin Grindeanu, o minge de fotbal pe care scria „Moțiunea 2025”.

Liderul grupului Pace - Întâi România, Dorin Petrea, a susținut că este pentru prima dată în istoria acestui Parlament când toate forțele naționaliste, suveraniste „s-au strâns sub același steag”.



„Vreau să mulțumesc colegilor de la AUR, vreau să mulțumesc colegilor noștri de la mișcarea PACE - Întâi România, dar și celorlalți colegi de la celelalte partide, Unit, Act, Far, Partidul Republican, pentru că astăzi, pentru prima oară, am reușit ca toți parlamentarii neafiliați și parlamentarii independenți de la aceste grupuri să semnăm împreună această moțiune de cenzură. Și nu o semnăm că o vrem noi. Ne-a cerut-o poporul român, ne-au cerut-o fiecare dintre românii care astăzi suferă din cauza acestui Guvern care, din punctul nostru de vedere, s-a dovedit un Guvern dezastru. Ilie Bolojan s-a născut talent și a murit speranță. A venit în fața noastră ca o lumină, un far călăuzitor și ne dăm seama astăzi că e cel mai mare dezastru pe care l-a avut România”, a afirmat Petrea.

El a adăugat că mingile de fotbal pe care le-a adus în Parlament sunt pentru parlamentarii PSD, PNL și UDMR.

„Pasăm mingea în terenul PSD și PNL. Vă spun sincer că toți senatorii cu care am stat de vorbă și deputații cu care am stat de vorbă de la PSD și PNL ar putea mâine și vor să voteze moțiunea, numai că nu sunt lăsați de către liderii lor. Toți, absolut toți parlamentarii au auzit vocea poporului român. Vocea poporului român spune foarte clar. Ne-am săturat de Bolojan, ne-am săturat de taxe și ne-am săturat de impozite”, a încheiat Petrea.

Moțiunea de cenzură vine în contextul în care, marți 2 decembrie 2025, Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe legea pensiilor speciale.

