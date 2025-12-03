Dealerii care au umplut Clujul de droguri. 30 de percheziții pentru trafic internațional și spălare de bani. O avocată, „creierul”.

La Cluj și în alte județe au fost efectuate percheziții, astăzi, 3 decembrie 2025, într-un amplu dosar de trafic internațional de droguri.

Zeci de percheziții la Cluj, Mureș și Bistrița-Năsăud pentru trafic internațional de droguri | Foto: IPJ Cluj

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj a pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliare în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, chiar și la două închisori, pentru trafic internațional de droguri, spălare de bani și inducerea în eroare a organelor judiciare.

De cauză se ocupă și autoritățile italiene, care au efectuat trei percheziții domiciliare, în baza unui ordin european de anchetă, potrivit IPJ Cluj.

Percheziții efectuate și de poliția italiană în ancheta de trafic internațional de droguri | Foto: IPJ Cluj

Conform sursei citate, în perioada ianuarie 2024 - decembrie 2025, mai mulți suspecți au procurat, trimis, transportat, manipulat, deținut și vândut droguri de risc, mare risc și produse psihoactive în localități de pe raza județului Cluj, dar și a județelor limitrofe.

Droguri, teancuri cu mii de euro, dolari și lei, găsite la perchezițiile efectuate de D.I.I.C.O.T. Cluj în dosarul de trafic internațional de droguri | Foto: IPJ Cluj

Droguri vândute și în pușcărie. O avocată, „creierul”

Membri ai acestei grupări au introdus droguri în mai multe penitenciare, pentru a fi vândute deținuților.

Activitatea traficanților a fost sprijinită de o avocată, care le furniza membrilor grupării, în mod repetat, date și informații pe care le obținea de la clienți sau din dosarele penale în care era angajată. De asemenea, ea a intermediat legătura traficanților cu deținuții.

Probele administrate au mai relevat faptul că, în perioada august - decembrie 2025, cinci făptuitori au introdus droguri de risc și mare risc în țară, aduse din Italia, Spania și Olanda.

Spălare de bani: cumpărau locuințe și „investeau” capital în firme

Banii obținuți din vânzarea drogurilor erau folosiți pentru achiziționarea de bunuri mobile pe numele unor apropiați. În același scop, prin încheierea de contracte de lucrări fictive, traficanții ar fi introdus sume cu proveniență ilicită în circuitul financiar al unor societăți comerciale.

De asemenea, gruparea a acționat pentru a obține pedepse reduse pentru persoane cercetate sau trimise în judecată pentru trafic de droguri de risc și mare risc, precum și pentru efectuarea fără drept de operațiuni cu produse psihoactive. Pentru atingerea acestui scop, membrii grupului ar fi indus în eroare organele judiciare și ar fi comis fapte de favorizarea făptuitorului și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Macetă, cuțit și pumnal, găsite la percheziții | Foto: IPJ Cluj

Oameni trimiși la înaintare pe post de perdea de fum

„Doi suspecți, membri ai grupului infracțional organizat (unul dintre ei fiind o suspectă cu calitatea de avocat), au coordonat alți doi suspecți, care au avut roluri constând în întocmirea și formularea unor denunțuri, recrutarea și cazarea persoanelor care au fost determinate să săvârșească infracțiuni la regimul armelor și munițiilor, pregătirea acestora și punerea la dispoziție a armelor. Astfel, în două situații, unul dintre suspecți a formulat denunțuri nereale privind vânzarea ilegală a unor pistoale după ce, anterior, membrii grupării recrutaseră persoane dispuse ca, în schimbul unor sume de bani, să își asume în mod fictiv deținerea și vânzarea armelor de foc”, spun procurorii.

