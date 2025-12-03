Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu prim-ministrul maghiar Viktor Orban. Ce au discutat?

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit, miercuri, 3 decembrie 2025, la Budapesta, cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

Prim-miniștrii Ilie Bolojan și Viktor Orban au discutat la Budepesta | Facebook, Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan și omologul său ungar, Viktor Orban, au avut miercuri o discuție „pragmatică” pe tema consolidării inteconectărilor în sectorul energiei electrice, informează Guvernul.





„O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre cum trebuie să colaborăm pentru a consolida interconectările electrice dintre România și Ungaria și, în sens mai larg, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria”, se arată într-o postare a Guvernului, pe rețeaua X.

La întâlnirea de la Budapesta a participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

După întrevederea din capitala Ungariei, premierul Bolojan a plecat spre Viena, pentru o vizită oficială în Austria, la invitația cancelarului Christian Stocker.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: