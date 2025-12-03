Premieră națională la Cluj. Lecții de autoapărare GRATUITE pentru femei. Prefectul Maria Forna: „Încurajez doamnele și domnișoarele să participe în număr cât mai mare”.

Doamnele și domnișoarele din pot participa gratuit la ateliere de autoapărare în Cluj-Napoca. Aceste ateliere pentru femei marchează o premieră națională.

Clujencele sunt așteptate să participe gratuit la ateliere de autoapărare | Facebook - Instituția Prefectului - Județul Cluj

Prefectul județului Cluj, Maria Forna a participat, marți, 2 decembrie 2025, la Cluj Arena, la evenimentul de deschidere a atelierelor de autoapărare dedicate doamnelor și domnișoarelor. Atelierele sunt organizate de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj în cadrul Campaniei „16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen”.

Prefectul județului a subliniat importanța prevenirii violenței de gen și necesitatea ca instituțiile publice să sprijine activ inițiativele care contribuie la creșterea siguranței femeilor în comunitate.

Prefectul Maria Forna: „Încurajez femeile să participe în număr cât mai mare”

„Felicit Inspectoratul de Poliție Județean Cluj și instructorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale pentru implicarea în organizarea gratuită a atelierelor de autoapărare pentru doamnele și domnișoarele din Cluj-Napoca. Încurajez femeile să participe în număr cât mai mare la aceste sesiuni care au rolul de a dezvolta deprinderi esențiale de autoapărare și cresc încrederea personală și sentimentul de siguranță. Astfel de evenimente reprezintă încă un pas în consolidarea mesajului comun al autorităților clujene privind toleranța zero față de orice formă de violență și sprijin activ pentru victime”, a transmis Maria Forna, citată într-un comunicat al Prefecturii Cluj, postat pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Cum te programezi?

Atelierele de autoapărare se desfășoară la Cluj Arena în perioada 2-5 decembrie 2025, între orele 14.00-16.00.

Intrarea se face dinspre parcul de copii, la sala de sport MMA Factory Cluj.

Atelierele sunt susținute de instructori de sporturi de contact de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

GRATUIT - Ateliere de autoapărare pentru doamne și domnișoare | Prefectura Cluj

Doritoarele vor avea nevoie de echipament sportiv lejer, pantofi de sport pentru interior și apă.

