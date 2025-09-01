Primăriile din Cluj ar fi de acord cu reducerea de personal în administrația publică locală, însă nu cu 45%

Filialei Cluj a Asociaţiei Comunelor din România (AcoR) ar fi de acord cu reduceri de personal în administrația publică locală, însă la un procent mai mic față de cel vehiculat în ultimele zile.

Filiala Cluj a Asociației Comunelor din România ar fi dea acord cu reducerea posturilor din administrație locală, însă doar parțial

Preşedintele filialei Cluj a Asociaţiei Comunelor din România (AcoR), primarul comunei Ciucea, Radu-Florin Abrudan, a declarat, că asociaţia pe care o reprezintă ar fi de acord cu anumite reduceri de personal în administraţia publică locală, dar nu cu 45%, cât figura în pachetul propus de guvern, potrvit Agerpres.ro.



Filiala Cluj a Asociației Comunelor din România, parțial de acord cu reducerile de personal din administrație

„Deocamdată, noi nu am fost prinşi în pachetul care s-a adoptat în ultima şedinţă de guvern, administraţia publică locală a fost scoasă din acel pachet şi urmează să vedem ulterior, în urma negocierilor, când o să se adopte şi ce măsuri o să se ia concret. Ideea e că, în urma discuţiilor pe care le-am avut, au fost anumite chestiuni unde nu au căzut de acord”, a declarat Radu Abrudan.

Potrivit acestuia, colegii săi ar fi de acord cu anumite reduceri ale personalului din administraţia locală, dar acestea să fie în jurul a 20% şi fiecare administraţie locală să decidă singură modificările de personal care să fie făcute.

„Noi am avut mai multe întâlniri cu prim ministrul României, cu domnul Bolojan, şi acolo i-am supus atenţiei anumite măsuri pe care vor să le ia şi care ne-ar afecta pe noi. Noi suntem de acord cu o oarecare reducere a personalului, dar să nu fie aşa de mare, să nu ne mai putem desfăşura activităţile aşa cum trebuie. Sunt colegi care afirmă că nu e nevoie de foarte mulţi angajaţi, dar dacă ar fi să fie aceşti colegi luaţi şi verificaţi dacă au toate hârtiile şi toate câte ni se solicită, o să vedem că sunt multe lacune în instituţiile respective. Deci, avem foarte multe chestiuni băgate de-a lungul timpului, care trebuie făcute şi ţinute în tot felul de evidenţe şi atunci nu ştiu dacă e în regulă acolo unde se consider că se poate funcţiona şi cu cinci oameni într-o instituţie. Lucrurile sunt cumva împărţite: noi suntem de acord cu o reducere, dar nici cu o reducere aşa drastică, cu 45% sau 35%. Noi am fi de acord cu o reducere undeva de 20% faţă de schema actuală, însă noi am solicitat să stabilim noi, administraţia publică locală, prin consiliul local şi primar, să dăm hotărâri pentru a stabili persoanele de care este nevoie să acopere anumite posturi”, a declarat edilul.

Primarul comunei Ciucea, județul Cluj: „Nu toate UAT-urile seamănă unele cu altele”

El a subliniat că „nu toate UAT-urile seamănă unele cu altele” şi din acest motiv este nevoie de abordări diferenţiate.

„Poate că unii au pus la punct registrul agricol şi nu e nevoie de doi oameni, poate că unii nu au probleme la taxe şi impozite şi nu e nevoie de un serviciu şi pot reduce de acolo, poate că unii dintre colegii noştri unde sunt probleme cu anumite persoane din comunitate au nevoie de poliţist local şi trebuie să angajeze poliţist local. Deci, ar trebui cumva lăsate lucrurile la aprecierea fiecărei UAT să stabilească care sunt posturile necesare în acel UAT şi să se angajeze pe acele posture, să nu ne trezim că se dă o schema clară şi deşi e nevoie de un poliţist local în comună, să nu poată angaja un poliţist şi să angajăm la un serviciu două persoane, deşi n-ar trebui decât o persoană. Aici trebuie o discuţie mai amănunţită”, a mai spus preşedintele AcoR Cluj.

