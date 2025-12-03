Zi caldă la Cluj, miercuri, 3 decembrie 2025. Temperaturile maxime ajung la 10 grade Celsius.

Clujenii vor avea parte de o temperatură plăcută pentru o zi de iarnă, miercuri, 3 decembrie 2025.

Clujenii se vor bucura de o zi caldă de decembrie | Foto: monitorulcj.ro

Temperaturile maxime cresc la Cluj-Napoca, iar miercuri, 3 decembrie 2025, maxima zilei va fi de 10 grade Celsius.

Temperatura minimă va fi de 1 grad Celsius, iar cerul va fi parțial noros.

Viteza vântului va fi de 7 m/s.

În Cluj-Napoca, până la ora 10.00, temperatura va ajunge la 4 grade Celsius, iar maxima zilei va fi la ora 14.00.

