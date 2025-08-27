Reforma pensiilor speciale, modificată: perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților, majorată la 15 ani. Decizie în Coaliție despre măsurile fiscale.

Liderii PNL-PSD-USR-UDMR și ai minorităților au decis, marți, o nouă modificare în privința pensionării magistraților: perioada de tranziție va fi majorată de la 10 la 15 ani. Coaliția de guvernare a convenit și asupra reformei administrației locale, unde posturile vor fi reduse cu 20%.

Discuțiile de marți seara din cadrul coaliției au vizat măsurile din pachetul doi de reformă.

Principalele subiecte abordate au vizat reforma pensiilor speciale și vârsta de pensionare a magistraților, precum și reforma din administrația locală.

Liderii Coaliției PNL-PSD-USR-UDMR și ai minorităților au ajuns la un acord cu privire la principalele teme abordate, iar miercuri, discuțiile vor continua la nivel tehnic, pentru adoptarea variantei finale a pachetului de reformă ce urmează să fie adoptat în Parlament prin asumarea răspunderii.

Astfel, Coaliția ar fi operat noi modificări în privința reformei pensiilor speciale, potrivit Antena3.ro

*cuantumul pensiei de serviciu ar urma să nu depășească 75% din venitul net avut în ultima lună de activitate, în loc de 70%, cum era inițial.

*perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților va fi de 15 ani, nu de 10 ani, potrivit unor modificări care vor fi aduse prevderilor inițiale din legea privind pensiile magistraților.

Modificările vor fi făcute în contextul discuțiilor de marți de la Coaliție, la care a participat și președintele Nicușor Dan, și al protestelor de amploare anunțate de magistrați.

Magistrații de la Curtea de Apel Cluj și de la alte instanțe și parchete din țară au anunțat suspendarea activității pe perioadă nedeterminată, cu excepția cauzelor urgente, până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor speciale.

Reforma administrației locale: posturile se reduc cu 20%

Liderii coaliției au convenit că reducerile de personal din primării, prefecturi și consilii județene să se facă în funcție de numărul de locuitori, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), nu de la ultimul recensământ, informează HotNews.ro

Astfel, numărul posturilor urmează să fie redus cu 20%, conform deciziei asumate de Coaliție. Practic, se estimează că 40.000 de posturi vor fi desființate.

Plata asistenților maternali

Executivul nu va prelua integral plata salariilor asistenților maternali, după cum solicitau primarii. În schimb, Coaliția de guvernare a decis o analiză a tuturor dosarelor pentru a verifica dacă aceste posturi sunt justificate în toate cazurile, notează Digi24.ro

Decizia privind funcționarea jocurilor de noroc, pe masa primăriilor

O altă măsură vizează activitatea jocurilor de noroc. În contextul în care unii primari din țară anunțau că vor să elimine sălile de jocuri de noroc din orașe, Coaliția a propus ca reprezentanții administrației locale să decidă în privința activității sălilor de jocuri de noroc în localitățile pe care le administrează. Astfel, Consiliul local va stabili zona în care pot fi amplasate păcănelele sau poate interzice complet astfel de activități, mai arată sursa citată.

De asemenea, prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din Coaliţie.

