CFR Cluj s-a „fript” și cu Zouma. Contractul a fost reziliat.

După Julio Baptista și Yevhen Konoplyanka, Kurt Zouma a devenit al treilea transfer sonor de la CFR Cluj, care s-a dovedit a fi un eșec.

CFR Cluj s-a despărțit oficial de Kurt Zouma | Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj - Facebook

CFR Cluj a anunțat oficial rezilierea contractului cu fundașul francez Kurt Zouma.

„Mulțumim, Kurt Zouma! Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Kurt Zouma au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Pe această cale, îi urăm mult succes în carieră și îi mulțumim pentru efortul depus la echipa noastră!”, a transmis clubul din Gruia, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a echipei.

De când a venit la CFR Cluj, fundașul francez cu o valoare actuală de piață de patru milioane de euro a jucat în patru meciuri și a bifat 197 de minute în tricoul „vișiniilor”, adică două meciuri întregi plus 17 minute.

Conform celor de la iAM Sport, primele concluzii despre forma jucătorului nu au fost sunt deloc pozitive: „E distrus de accidentări. A avut trei operaţii, se întoarce cu greu în dueluri, abia se mai mişcă”, anunţă sursa citată.

Fostul câştigător al Ligii Campionilor cu Chelsea a fost de trei ori operat la genunchi și a avut probleme chiar și pentru nivelul de joc din România.

Ultima oară, fundașul Kurt Zouma (31 de ani) a evoluat la finalul lui octombrie 2025, în partida disputată de CFR Cluj cu Dinamo.

Kurt Zouma și-ar fi reziliat contractul cu CFR Cluj în urma unei înțelegeri amiabile, notează PrimaSport.

Zouma a evoluat ultima oară la Al-Orubah, în Arabia Saudită, iar înainte de asta fusese jucător de bază la Chelsea, West Ham şi reprezentativa Franţei.

Astfel se pare că nici a treia oră nu a fost cu noroc pentru CFR Cluj în ceea ce privește tranferul de jucători vedete.

Clubul din Gruia a pățit la fel cu Julio Baptista și Yevhen Konoplyanka, ambii trecuți pe la echipe mari din Europa, primul chiar la Real Madrid. Cei doi și cu Zouma mai mult nu au prins lotul decât să fie jucători de bază, așa cum era de așteptat.

Dintre toți cei trei, Zouma a stat cel mai puțin la CFR Cluj: din septembrie 2025 până la început de ianuarie 2026.

Nici ceilalți doi nu au prins un an la formația din Gruia.

Cea mai mare valoare de piață a lui Zouma a fost de 35 de milioane de euro, în 10 decembrie 2019, potrivit site-ului de specialitate transfermakt.com.

