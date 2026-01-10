Horațiu Potra rămâne în arest alături de fiul și nepotul său

Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv alături de fiul si nepotul său.

Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv |Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mercenarul Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, vineri, 9 ianuarie 2026, Curtea de Apel București.

„În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4,6 Cod procedură penală constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive dispuse față de inculpații Potra Horațiu, Potra Dorian și Potra Alexandru - Cosmin. Menține măsura arestării preventive luată față de inculpații Potra Horațiu, Potra Dorian și Potra Alexandru - Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunțată în camera de consiliu, azi, 9 ianuarie 2026”, se arată în decizia instanței, potrivit Agerpres.ro.

Cei trei se află în arest preventiv din 20 noiembrie 2025, când au fost aduși sub escortă din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care sunt acuzați de infracțiuni grave pentru destabilizarea României.

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică - alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară, următorul termen fiind stabilit pentru 21 ianuarie.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

