Ger la Cluj în prima zi de weekend. Prognoza meteo 10 ianuarie 2026

Clujul a început weekend-ul cu ger, sâmbătă, 10 ianuarie 2026.

Clujul, în continuare sub cod galben de ger | Foto: monitorulcj.ro

Întreg județul Cluj este sub cod galben de ger, sâmbătă, 10 ianuarie 2026.

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de minus 2 grade Celsius.

Minima va fi de minus 6 grade Celsius.

Meteorologii au anunțat cer mai mult noros.

Viteza vântului va fi de 10 metri pe secundă.

Reamintim faptul că tot județul Cluj se află sub cod galben de ger, inclusiv în această zi de sâmbătă, până luni, 12 ianuarie 2026.

