Producătorii locali de la piața volantă din Cluj nu se sperie de frig. Boc: „Aici sunt produse românești, la prețuri mai bune decât în altă parte”.

Emil Boc a dat o tură la cumpărături, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, în piața volantă de lângă stadionul Cluj Arena.

Chiar dacă afară au fost aproximativ minus 4 grade Celsius, producătorii locali au ieșit să își vândă marfa la piața volantă de lângă Cluj Arena.

Emil Boc la piața volantă din Cluj: „Produse românești, la prețuri mai bune decât în altă parte”

La cumpărături a ieșit și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Acesta a dat o tură prin piață pentru a vedea care sunt produsele puse la vânzare, după care a cumpărat și el.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care vând și cumpără produse românești. Sunt peste 30 de producători (locali - n. red.) și minus patru grade Celsius afară, dar asta nu i-a împiedicat să vină să își vândă produsele. Le mulțumesc multor clujeni care sunt aici și cumpără produse proaspete, bune, românești, la prețuri mai bune decât în altă parte”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip postat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a recomandat tuturor să susțină produsele românești și producătorii locali.

„Piața (de la Cluj Arena - n. red.) este deschisă până la ora 16 astăzi. De săptămâna viitoare se reia și programul pieței de la captătul liniei trei din Gheorgheni (str. Unirii fără număr - n. red.). Fiecare printr-un gest al nostru de a cumpăra un cartof de la Râșca, un măr de la Cireșoaia, o varză de la Chinteni sau produse apicole din vârful muntelui ajutăm producătorii locali și economia locală.”, a mai precizat Emil Boc.

De sâmbătă, 1 noiembrie 2025, cele două piețe volante din Cluj-Napoca au trecut la programul de iarnă.

Program de iarnă (1 noiembrie - 31 martie)

marți și miercuri, între orele 11.00-19.00, la Cluj Arena;

joi, între 11.00-19.00, în cartierul Gheorgheni, str. Unirii fără număr (capătul liniei 3);

sâmbătă, între orele 7.00 și 16.00, la Cluj Arena;

Piețele agroalimentare administrate de municipalitate au ca destinație comercializarea legumelor, fructelor, laptelui şi produselor lactate, cărnii şi produselor din carne, ouălor, mierii şi produselor apicole, produselor conservate, peştelui, florilor, inclusiv artificiale, şi a articolelor pentru acestea, seminţelor, cerealelor în hale reamenajate şi modernizate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca între anii 2007-2010.

