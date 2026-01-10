Bărbat evadat din Belarus, prins în România. Cum a acționat?

Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost prins, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, în România la granița cu Republica Moldova.

Un bărbat din Belarus, evadat dintr-o închisoare din țara sa pe data de 8 ianuarie, a fost descoperit de autorități în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, la intrarea în România.

„În ziua de 9 ianuarie, în jurul orei 8.50, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pentru a intra în țară, pasager într-un autoturism, un bărbat cu cetățenie Belarus, în vârstă de 36 de ani. La controlul de frontieră, colegii noștri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol, cu mențiunea căutat în vederea arestării, deoarece acesta a evadat dintr-o închisoare din Belarus”, precizează un comunicat de presă transmis de reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.

Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui în vederea luării măsurilor legale.

