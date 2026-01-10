Universitatea Cluj a transferat un fundaș trecut pe la AC Milan. „Șepcile roșii” l-au împrumutat pe Andrei Coubiș.

Trecut pe la AC Milan, fundașul Andrei Coubiș, a fost împrumutat de Sampdoria la Universitatea Cluj.

„U” Cluj l-a împrumutat pe Andrei Coubiș de la Sampdoria | Foto: Facebook, FC Universitatea Cluj

Clubul de fotbal Universitatea Cluj a anunțat, vineri, 9 ianuarie 2026, pe site-ul său oficial, că a ajuns la o înțelegere cu gruparea italiană Sampdoria pentru împrumutul fundașului Andrei Coubiș (22 de ani).

Trecut pe la AC Milan, acum la „U” Cluj

„FC Universitatea Cluj a realizat prima mutare din această iarnă pe piața transferurilor. Clubul nostru a ajuns la o înțelegere cu Sampdoria pentru împrumutul, cu opțiune de cumpărare, al fundașului cu dublă cetățenie, română și italiană, Andrei Coubiș (22 de ani)”, se arată pe site-ul citat.

Născut la Milano în 29 septembrie 2003, Coubiș a evoluat inițial la juniori pentru clubul Polisportiva Lombardia Uno, iar din 2019 este s-a alăturat echipei AC Milan.

Echipele pentru care a evoluat până în prezent sunt Milan U17, Milan U18, Milan U19, Milan YL (Youth League), Milan Futuro, iar în prima parte a sezonului 2025/2026 a fost împrumutat la Sampdoria, în Serie B, nu înainte de fi convocat la prima echipă a lui AC Milan în amicalele cu Chelsea și Leeds.

Andrei Coubiș vrea să se lupte pentru titlu cu „U” Cluj

„E un mare pas pentru cariera mea. Vin cu gândul să câștig cât de mult cu noii colegi, cu noua echipă. Aș vrea să joc cât mai mult, să câștigăm cât mai mult. Mi-ar plăcea foarte tare să fiu într-o echipă care luptă pentru campionat”, a spus Andrei Coubiș la sosirea la „U” Cluj.

La nivel de echipă națională, Coubiș are nouă meciuri în tricoul reprezentativei U19 a României, alături de alte două prezențe la U20 și una la U21. Ulterior, el a fost convocat la selecționata U20 a Italiei, pentru care însă nu a debutat.

