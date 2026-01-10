Clujenii, așteptați din 12 ianuarie să-și plăteastă taxele și impozitele. Primăria: „Nu a fost vreo mărire suplimentară”.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat că locuitorii orașului își pot plăti impozitele și taxele de luni, 12 ianuarie 2026. Totodată, municipalitatea a anunțat că nu au fost majorări la nivel local, altele față de cele impuse de Codul fiscal la nivel național.

Clujenii își pot plăti taxele și impozitele de luni, 12 ianuarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

De luni, 12 ianuarie 2026 se pot achita impozitele/taxele locale, ratele, chiriile către Primăria Cluj-Napoca.

Tot de la această dată se vor realiza operări în baza de date și se vor emite certificate de atestare fiscală.

Impozitele locale (pentru clădiri, terenuri și mașini) se achită în două rate egale, conform Codului Fiscal actualizat.

Regulile de plată și termenele limită:

Rata I: Până la data de 31 martie 2026 inclusiv.

Rata II: Până la data de 30 septembrie 2026 inclusiv.

Informații suplimentare importante:

Bonificație: Persoanele fizice și juridice care plătesc impozitul integral datorat pentru anul 2026 până la primul termen (31 martie) pot beneficia de o reducere de până la 10% din impozitul anual.

Taxele și impozitele nu au fost mărite de Primăra Cluj-Napoca, ci de Guvernul României

„Impozitele sunt cele stabilite de către Guvernul României conform Codului fiscal în vigoare la nivel național. La Cluj-Napoca nu a fost adaugată nicio majorare sau cotă suplimentară față de cele obligatorii prevăzute de Codul fiscal”, a transmis municipalitatea.

Certificatele de atestare fiscală se emit fizic doar la sediul Direcției Impozite și Taxe Locale din Piața Unirii nr. 1, dar pot fi solicitate și online prin completarea formularului disponibil pe site-ul Primăriei, Categoria Administrație, Servicii Online.

Primăria Cluj-Napoca le recomandă cetățenilor să nu se înghesuie la ghișeele instituției și să utilizeze variantele online puse la dispoziție:

site-ul www.primariaclujnapoca.ro - în vederea autentificării este necesară înscrierea în sistemul electronic al Direcției Impozite și Taxe Locale prin completarea acestei cereri de inregistrare;

- în vederea autentificării este necesară înscrierea în sistemul electronic al Direcției Impozite și Taxe Locale prin completarea acestei cereri de inregistrare; platforma www.ghiseul.ro.

Fizic plata impozitelor și taxelor locale se poate face în numerar sau cu cardul la:

Centrul de Informare pentru Cetăţeni (strada Moților, nr. 7) și la sediul Direcției Taxe și Impozite (Piaţa Unirii nr. 1-2) care funcționează astfel:

Luni-miercuri: 08.30 - 16.30

Joi: 08.30 - 18.30

Vineri 08.30 -16.30

la ghișeul Direcției taxe și Impozite (din Strada Traian Vuia nr.157 – DRPCIV) - orar de funcționare:

Luni -joi: între orele 8.00-20.00

Vineri: între orele 8.00-13.00

De asemenea, plățile se pot efectua și la primăriile de cartier:

Primăria Mănăștur - Str. Ion Meșter nr. 10

Primăria Mărăști - Str. Porumbeilor nr. 41

Primăria Iris - Piața Liebcknecht nr. 7-8

Primăria Someșeni - Str. Traian Vuia nr. 41

Primăria Zorilor - Str. Pasteur nr. 60

Primăria Gheorgheni - Aleea Băişoara nr. 4A

Programul de încasări al primăriilor de cartier este următorul:

Luni - miercuri: 08.00 - 15.30

Joi: 08.00 - 17.00

Vineri: 08.00 - 14.00

De asemenea, plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Cluj-Napoca, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4305857.

Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și sunt accesibile la următorul link: https://primariaclujnapoca.ro/taxe.../informatii-generale/.

