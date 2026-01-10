Peste 130 mil. lei investiți în dezvoltare în România în 2025. Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Cel mai ridicat nivel din '89 încoace”.

Premierul României, Ilie Bolojan a anunțat că investițiile în dezvoltare de anul trecut au ajuns la cel mai ridicat nivel di ultimii 36 de ani.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în România s-au investit peste 130 mil. lei în 2025 | Foto: gov.ro

Investițiile pentru dezvoltare făcute în 2025 sunt cele mai mari din ultimii 36 de ani, a transmis, vineri, 9 ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan.

Peste 137 mil. lei investiți în dezvltare în România în 2025

Potrivit acestuia, investițiile publice făcute anul trecut au totalizat 137,5 miliarde lei și au reprezentat 7,2% din PIB.

„Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii cinci ani, ci din istoria postdecembristă a României”, a scris prim-ministrul pe Facebook.

Ilie Bolojan a precizat că, din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei (56%) reprezintă fondurile europene.

În primele șase luni ale lui 2025, din investiții de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene. În ultimele șase luni ale anului trecut investițiile au fost de 87,1 miliarde lei, dintre care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene, a adăugat el.

„Cum am reușit acest rezultat fără precedent: utilizarea eficientă a fondurilor europene; programare bugetară națională riguroasă; asigurarea resurselor financiare necesare; prioritizarea investițiilor europene; adoptarea reformelor care au facilitat accesarea și utilizarea acestor finanțări. Este rezultatul unui efort de echipă. Mulțumesc colegilor din Guvern și ministere, ADR-urilor, autorităților locale, beneficiarilor privați, constructorilor, proiectanților, consultanților și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiții pentru modernizarea României”, a mai transmis prim-ministrul.

