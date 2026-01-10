Gholgheterul lui „U” Cluj și al Superligii s-a accidentat. Cât timp va lipsi Jovo Lukic?

Jovo Lukic, atacantul celor de la Universitatea Cluj și totodată golgheterul Superligii la egalizate cu Alexandru Dobre de la Rapid, s-a accidentat în cantonamentul din Antalya.

Golgheterul lui „U” Cluj, Jovo Lukic s-a accidentat | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

În vârstă de 27 de ani, Jovo Lukic de la Universtiatea Cluj a arătat o formă foarte bună până acum în campionat.

El este la egalitate cu rapidistul Alexandru Dobre în clasamentul golgheterilor din Superligă, fiecare cu câte 11 reușite și o pasă de gol.

Ieri, vineri, 9 ianuarie 2026, Lukic s-a accidentat la un antrenament al echipei.

Bosniacul va absenta aproximativ două sau trei săptămâni din lotul „studenților”, potrivit Gazetei Sporturilor.

Conform sursei citate, înainte de efectuarea RMN-ului, existau temeri serioase că fostul atacant al celor de la Universitatea Craiova ar putea rata chiar tot restul sezonului! Astfel, el nu va fi 100% disponibil pentru prima etapă din 2026, cu Dinamo, pe Arena Națională (18 ianuarie). Lukic are probleme musculare la coapsă.

Totodată, din cauza încărcăturii, Dan Nistor nu a putut ieși la antrenament astăzi și s-a pregătit e separat în sala de forță.

