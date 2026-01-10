Un bărbat și o femeie s-au răsturnat cu mașina în comuna clujeană Izvorul Crișului. Au ajuns la spital.

Condițiile de iarnă din trafic pun la încercare șoferii pe străzile din Cluj.

O mașină s-a răsturant înafara carosabilului, sâmbătă, 10 ianuarie 2025, la ieșire din localitatea clujeană Izvorul Crișului | Foto: ISU Cluj

Pe fondul condițiilor de iarnă din trafic, un accident rutier a avut loc, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, la ieșire din localitatea Izvorul Crișului spre Șaula.

Atenție cum circulați în condiții de iarnă

„Echipajele operative au găsit la fața locului un autoturism răsturnat în afara părții carosabile, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. Până la sosirea forțelor noastre, polițiștii au acordat primul ajutor calificat”, a transmis ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, astfel, au primit îngrijiri medicale un bărbat și o femeie de aproximativ 50 de ani, care au fost ulterior transportați la spital.

