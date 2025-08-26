Modificări de ultim moment la pachetul doi de măsuri fiscale: interdicția cumulului pensiei cu salariul, amânată. Capitalul social la înființarea unei firme, diferențiat și CASS mai mic pentru profesiile independente.

Guvernul pregătește o serie de modificări la pachetul doi de măsuri fiscale, care vor fi decise în ședința Coaliției de marți. Interdicția cumulului pensiei cu salariul ar putea fi amânată.

După disputele din interiorul Coaliției și decizia social-democraților de a reveni la negocieri pe pachetul doi de măsuri fiscale, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților vor dezbate, marți, adoptarea noului pachet de măsuri.

Printre modificările luate în calcul figurează măsura creșterii mai mici a capitalului social la înființarea unei firme, precum și stabilirea pragului maxim de contribuție la sănătate pentru cei cei care obțin venituri din activități independente.

Modificări de ultim moment la pachetul doi de măsuri fiscale: interdicția cumulului pensiei cu salariul se amână

Una dintre măsurile anunțate recent de guvernanți, care vizează interdicția cumulului pensiei cu salariul nu va fi inclusă în pachetul doi de măsuri fiscale ci va fi adoptată separat, notează Antena3.ro

Săptămâna trecută, Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul.

Activitatea poate continua până la vârsta de 70 de ani, însă fără pensie și doar cu salariul. Angajații de la stat, cărora le-a fost emisă decizia de pensionare, au dreptul de „a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani“, scrie în proiectul de OUG.

Însă măsura a fost criticată de sindicaliștii din Educație, în condițiile în care, pentru unele materii, pensionarii sunt singurii care susțin activitatea didactică, iar aplicarea măsurii ar putea avea un efect negativ asupra sistemului educațional, care ar risca să intre în colaps, potrivit sursei citate.

De altfel, decizia de interdicție a cumulului pensiei cu salariul a fost criticată și de medici, afectați direct de o asemenea măsură.

Capital social diferențiat la înființarea unei firme

Creșterea capitalului social pentru firmele nou înființate: noua propunere vizează stabilirea unei cote diferențiate, astfel încât acesta să nu fie fix, de 8.000 de lei, ci variabil, în funcție de cifra de afaceri a firmei.

În prezent, capitalul social la înființarea unei firme este de 200 de lei.

Propunerea inițială, care prevedea ca o persoană care vrea să își înființeze o societate trebuie să depună capital social de 8.000 de lei, comparativ cu cei 200 de lei care trebuie depuși în prezent, a provocat nemulțumiri în rândul antreprenorilor români.

CASS redus pentru activități independente

Alte modificări vizează plata CASS pentru cei care obțin venituri din activități independente.

Potrivit noilor modificări, baza de calcul a CASS pentru cei cei care obțin venituri din activități independente va fi redusă la 72 de salarii minime/an – peste 60 de salarii minime brute, cât e în prezent, dar sub pragul de 90 de salarii propus inițial.

Patronatul Medicilor de Familie din Cluj au transmis un memoriu Ministerului Finanțelor și Guvernului, nemulțumiți de propunerea de creștere a contribuției CASS de la 60 la 90 de salarii minime brute anuale.

Propunerea de majorare a plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente vine la mai puțin de doi ani de la ultima modificare.

„Solicităm menținerea actualului plafon de 60 de salarii minime brute pe economie pentru calculul CASS, aplicabil medicilor de familie și altor furnizori de servicii medicale publice. O creștere a bazei de calcul ar reprezenta o povară financiară suplimentară considerabilă”, se arată în mesajul publicat de medicii de familie din Cluj.

Coaliția a decis ca taxa de 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene să rămână neschimbată în pachetul doi de măsuri fiscale.

De asemenea, alte modificări privesc finanțarea Sănătății, unde lipsesc 11 miliarde de lei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Reforma pensiilor magistraților și testul CCR

Un alt proiect care care ar putea bloca întregul pachet de măsuri fiscale este cel care privește reforma pensiilor magistraților.

Măsura care vizează creșterea etapizată a vârstei de pensionare în cazul magistraților ar putea pica la CCR, semnalează Digi24.ro

Avizul CSM pentru adoptarea acesti măsuri întârzie, însă oricum reforma magistraților ar putea fi blocată la Curtea Consituțională, dacă proiectul va fi declarat neconstituțional, aspect ce poate periclita întreg pachetul de măsuri fiscale.

Proiectul de lege care modifică vârsta de pensionare a magistraților și cuantumul pensiei a fost publicat în dezbatere publică la jumătatea lunii august.

