Urmărire ca în filme la Dej. Un bărbat fără permis a încercat să fugă cu o mașină furată, dar a fost prins.

Un bărbat fără permis de conducere a fost urmărit de poliție în Dej în timp ce conducea o mașină furată.

Totul a început vineri seara, 9 ianuarie 2026, cu un apel la 112, care anunța furtul unui autoturism din comuna Recea-Cristur.

Oprit cu bandă cu țepi în Dej

„Mașina a fost observată la scurt timp pe DJ 108B, în municipiul Dej, iar șoferul a ales să ignore semnalele de oprire. A urmat o urmărire în trafic, la care au participat echipaje din cadrul Poliției Municipiului Dej, Secția 5 Poliție Rurală Dej și Biroul Rutier Dej. Intervenția s-a încheiat pe strada Mihail Kogălniceanu, unde autoturismul a fost oprit cu ajutorul unui dispozitivului spike strip (bandă cu țepi - n. red.)”, a transmis IPJ Cluj.

Conform sursei citate, după oprire, bărbatul a abandonat mașina și a încercat să fugă, dar a fost prins la scurt timp. Verificările au arătat că acesta nu avea permis de conducere și figura cu antecedente penale.

„Finalul? O reținere pentru 24 de ore și un dosar penal în curs…”, a conchis IPJ Cluj.

