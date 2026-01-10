  • Flux RSS
Nepalezii, la deszăpezit în Cluj-Napoca. Emil Boc a dat și el la lopată. VIDEO

La minus 9 grade Celsius, angajații nepalezi au deszăpezit, vineri, 9 ianuarie 2026, prin Cluj-Napoca.

Nepalezii au deszăpezit prin Cluj-Napoca, vineri, 9 ianuarie 2026 | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc Nepalezii au deszăpezit prin Cluj-Napoca, vineri, 9 ianuarie 2026 | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

 

 


 

Aceștia au fost serviți cu un ceai de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, pentru a se încălzi deoarece afară era foarte frig.


 

 


În timp ce deszăpezeau în Piața Unirii din centrul municipiului Cluj-Napoca, nepalezii au băut ceai împreună cu primarul Emil Boc.

Emil Boc, din nou la lopată

După ce i-a servit cu ceai, edilul a pus și el mâna pe lopată pentru a curăța trotuarul.


Ulterior, primarul le-a mulțumit nepalezilor pentru munca pe care o prestează în oraș. 

„Apreciem munca voastră, în numele orașului. Spor la treabă. Mulțumim frumos.”


