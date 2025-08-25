PSD s-a decis. Revine la ședintele de Guvern. Șeful partidului Grindeanu: Vom discuta despre restanțele din pachetul II de măsuri fiscale.

Conducerea PSD a decis ca Partidul Social Democrat să revină la ședințele coaliției de guvernare.

Partidul Social Democrat revine la ședințele de Guvern | Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Biroul Permanent Național al PSD a decis luni, în unanimitate, revenirea partidului la ședințele coaliției de guvernare pentru a discuta despre restanțele la pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, a anunțat președintele interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.

PSD revine la ședințele de Guvern. Grindeanu: Vom discuta despre restanțele din pachetul II de măsuri fiscale

„S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la ședințele coaliției, pentru a discuta exclusiv despre restanțele pe care le avem în acest moment în pachetul 2 - restanțe care se referă la măsuri fiscale și restanțele de pe administrație. În toate celelalte domenii din pachetul 2 - cele care se referă la zona de eliminare a privilegiilor, la pachetul pe sănătate, la legea insolvenței, la propunerile care vin dinspre Ministerul Muncii - nu avem niciun fel de problemă. Vorbim de restanțe pe fiscal și pe administrație”, a declarat Grindeanu, într-o conferință de presă susținută la sediul PSD, potrivit Agepres.ro.

CITEȘTE ȘI:

El a reamintit că, în urmă cu o săptămână, PSD a cerut Ministerului Finanțelor să prezinte propunerile fiscale, dar și impactul lor asupra bugetului, precum și o primă formă de rectificare bugetară.



„În afară de aceste două restanțe, pe care mă aștept astăzi să le clarificăm, să ne fie date formele finale de propuneri pe administrație și pe Ministerul Finanțelor, să le discutăm în interiorul partidelor, după care mâine, poimâine să putem să ne dăm agreement-ul sau nu pe aceste forme. Dar, astăzi, mergem la coaliție să discutăm”, a transmis el.



Grindeanu a amintit, totodată, că în urmă cu o săptămână a avut loc o întâlnire a reprezentanților autorităților locale cu premierul și alți membri ai Guvernului, iar problemele din domeniu au fost invocate de primari PSD, PNL și UDMR, care au prezentat un punct de vedere comun. Aspectele semnalate ar trebui avute în vedere de către Ministerul Dezvoltării, a subliniat liderul PSD.



„Angajarea răspunderii înseamnă un consens în coaliție. Nu poate să meargă un Guvern de coaliție cu o formă de angajare a unui pachet nediscutat în coaliție. (...) Eu sunt optimist că propunerile care vin de la autoritățile locale, de la primari, de la președinții de Consilii județene vor fi parte a acestui pachet pe administrație. Un Minister al Dezvoltării nu poate să nu țină de cont de propuneri care vin și de la Asociația Municipiilor și de la Uniunea Națională a Consiliilor Județene și de la toate Primăriile, pentru că vorbim de propuneri care au un impact pozitiv”, a explicat liderul PSD.



Sorin Grindeanu a criticat faptul că nu există un impact bugetar al măsurilor propuse.



„Vă dau un exemplu: creștem cu 70% impozitul pe clădiri sau impozitele locale. Care este impactul pentru bugetele locale? Cum facem sumele de echilibrare? Care este sistemul pe care îl propunem? Doar să venim și să aruncăm câte o propunere din asta fără să avem în spate o analiză... Eu, cât timp sunt președinte la PSD, nu sunt de acord cu tipul acesta de propunere”, a menționat el.

Șeful PSD vrea ca Partidul Social Democrat să continue în coaliția de guvernare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că își dorește ca actuala coaliție de guvernare să continue, întrucât este „singura variantă în acest moment” de a face reforme și de a „duce România mai departe”.



„Îmi doresc această coaliție să continue și îmi doresc să continue pentru că e singura variantă în acest moment de a face reforme, de a aduce România înainte”, a afirmat Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național al PSD.



Întrebat dacă ar fi șanse să se rupă coaliția în cazul în care PNL ar avea o înțelegere cu USR privind Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a răspuns: „Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție, ceea ce... Măcar să știm cum stăm. (...) Sunt șanse foarte mari (să se rupă coaliția - n . red.)”, a afirmat liderul social-democrat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: