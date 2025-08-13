Pachetul II de măsuri fiscale: Mărfurile din afara UE, taxate cu 25 lei, capital social obligatoriu de la 200 lei la 8.000 lei.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat pachetul al doilea de măsuri fiscale.

Coletele sub 150 de euro din afara UE vor fi taxate cu 25 de lei

Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare.

Măsura a fost anunțată de ministrul de resort, Alexandru Nazare, ca parte celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Taxă de 25 de lei pe mărfurile dinafara Uniunii Europene

El a precizat că, prin această măsură, se estimează că se vor aduce la bugetul de stat 1,3 miliarde lei.



„O taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Ce se întâmplă în acest domeniu? La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete, mă refer la coletele sub 150 de euro, au crescut de la un miliard la patru miliarde în ultimii patru ani. În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi, 3.000-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi astăzi. Sunt foarte mulți antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români care vând în online și care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zone extracomunitare. (...) Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet, de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zone extracomunitare în România și cele care vin prin alte hub-uri în România”, a explicat Nazare într-o conferință de presă.



El a subliniat că sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitară, atât în ceea ce privește mediul, dar și riscurile de contrafaceri. Nazare a adăugat că, odată instituită taxa, cei care vor să stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România nu vor mai trebui să plătească acești bani.



„Îi invităm pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină să-și stabilească hub-uri logistice în România”, a transmis ministrul Finanțelor.

Capital social de 8.000 de lei pentru SRL-uri

Totodată capitalul social ar urma să creacă de la 200 de lei la 8.000 de lei pentru firmele de tip SRL.

„În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social iniţial de 200 de lei care nu a fost modificat niciodată din 90.

Propunem stabiliarea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiţi pentru companie. În acelaşi timp şi statul atunci când aceste companii ajung în insolvenţă, poate să recupereze”, a mai declarat Nazare.

Alternativa la plata cash, măsură OBLIGATORIE

Potrivit acestuia, plafonul minim de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul va fi eliminat.

„Orice comerciant trebuie să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronică. Sunt peste 300.000 de astfel de cazuri. Avem un număr de 462.000 de contribuabili inactivi. Aceştia datorează bugetului de stat 3,5 mld. lei. Practic, nu a existat o preocupare până acum în privinţa acestei pături de societăţi comerciale inactive. Dar ele îngreunează foarte mult administraţia fiscală şi creează datorii. 698.000 de companii nu au un card bancar, nu au un cont în bancă. Am constatat că o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1,7 mld. lei. Ponderea companiilor care nu au relaţii cu nicio bancă şi nu fac tranzacţii prin bănci este extrem de mare. Aproape jumătate din companiile active nu au un card bancar. Instituim obligaţia ca persoanele juridice să deţină un cont în bancă”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

