Guvernul pregătește interzicerea cumulului pensiei cu salariul și blochează detașările între instituții

Guvernul pregătește interzicerea cumulului pensiei cu salariul, cu unele excepții, iar transferurile și detașările între instituții vor fi blocate.

Guvernul vrea să elimine cumulul pensie – salariu|Foto: monitorulcj.ro

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul.

În 2023, Curtea Constituțională a României (CCR) declara drept neconstituțională legea care interzicea cumulul pensie+salariu.

Activitatea poate continua până la vârsta de 70 de ani, însă fără pensie și doar cu salariul.

Angajații de la stat, cărora le-a fost emisă decizia de pensionare, au dreptul de „a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani“, scrie în proiectul de OUG, citat de HotNews.ro

Potrivit acestuia, „persoanele menționate pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția suspendării plății pensiei“.

Prevederile se aplică personalului plătit din fonduri publice, de la ministere, autorități locale, regii autonome, companii de stat, autorități de reglementare etc.

Totuși, proiectul propus de Ministerul Muncii prevede și câteva excepții:

„În cazuri temeinic justificate, prin memorandum/hotărâre de Guvern aprobat/aprobată de Guvern, se pot stabili excepții cu justificarea necesității şi încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget”, se menționează în proiectul citat.

De altfel, proiectul publicat de Ministerul Muncii nu reste unul final, iar dezbaterea asupra actului normative vizează exceptarea medicilor și profesorilor, transmite Antena3.ro

Blocarea transferurilor între instituții și suspendarea concursurilor pentru posturile vacante

De asemenea, noile reglemetări vizează suspendarea concursurilor pentru posturile vacante pentru perioada 2025-2026.

Proiectul mai prevede suspendarea detașărilor și transferurilor funcționarilor publici pe o perioadă determinată.

Totuși, continuarea concursurilor aflate în curs de desfășurare pentru ocuparea funcțiilor publice pentru care s-a afișat rezultatul verificărilor eligibilității candidaților înainte de intrarea în vigoare a proiectului de act normative, va fi permisă.

Blocarea transferurilor ar urma să fie în vigoare până la finalul anului 2026.

