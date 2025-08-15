Augustin Zegrean, fost președinte CCR, critică proiectul privind pensiile magistraților: „Nu trebuia să se ajungă aici”

Augustin Zegrean critică proiectul care modifică pensiile magistraților. „Un proiect dăunător, per total, care va avea consecințe nefaste”, spune fostul președinte al Curții Constituționale.

Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean | Foto: Ovidiu Micsik / Inquam Photos

Proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților a fost publicat în dezbatere publică, joi seara, de Ministerul Muncii.

Proiectul prevede instituirea unei condiții de vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani și limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării, în cazul magistraților. Măsura va fi inclusă în al doilea pachet fiscal inițiat de Guvern.

Fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, spune că nu vede motive pentru care actul normativ ar putea fi respins de CCR, însă apreciază că acesta că nu va trece de Parlament.

„Câtă vreme textul pe care ei îl propun în noul proiect nu are efecte retroactive, deci nu îi deranjează, nu îi afectează, pe cei care au beneficiat până acum de prevederile legii de până acum, nu văd de ce n-ar trece de CCR. Cred că va trece”, a declarat, într-un dialog cu HotNews, fostul judecător constituțional Augustin Zegrean.

Însă, pentru a trece de CCR, proiectul de refomră trebuie să fie adoptat în Parlament.

„Eu nu cred că va trece de Parlament”, a adăugat Augustin Zegrean, potrivit sursei citate.

Fostul președinte CCR a criticat modul în care magistrații sunt înfierați în spațiul public și a explicat că proiectul pregătit de Guvern pentru reforma pensiilor magistraților va avea efecte negative.

„Nu se poate să tot dai în judecători, să îi tot critici, să spui că din vina lor nu mai sunt bani de pensii.(…). Un proiect dăunător, per total, da, și consecințele vor fi nefaste, pentru că mulți magistrați vor ieși la pensie până va intra legea aceasta în vigoare”, a mai adăugat fostul președintel al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean.

Guvernul menționează în proiectul publicat în consultare publică de Ministerul Muncii că își propune o nouă intervenție legislativă de natură să reglementeze regimul juridic al pensiilor de serviciu, un prim pas în acest demers constituindu-l pensiile de serviciu din sistemul justiției.



„Acest demers are ca scop atât realizarea jalonului PNRR, cât și reașezarea sistemului de pensii de serviciu, atât din punct de vedere al apropierii de principiul contributivității, cât și din punct de vedere al respectării principiului echității între toți beneficiarii de pensii plătite din fonduri publice”, se precizează în document.



Executivul notează că reforma sistemului de pensii printr-un nou cadru legislativ își propune să asigure sustenabilitatea financiară și predictibilitatea sistemului de pensii, în contextul procesului de îmbătrânire a populației, precum și corectarea inechităților.

