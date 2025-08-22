Medicii de familie din Cluj critică majorarea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate: „Creșterea poverii fiscale va accentua criza de medici”

Medicii de familie din Cluj au transmis un memoriu către Ministerul Finanţelor și Guvernul României referitor la propunerea de creștere a contribuției CASS de la 60 la 90 de salarii minime brute anuale. „Măsura va avea un impact negativ direct asupra accesului populației la servicii medicale de bază”, avertizează medicii.

Patronatul Medicilor de Familie Cluj critică majorarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) de la 60 la 90 de salarii minime brute anuale.

Propunerea de majorare a plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente vine la mai puțin de doi ani de la ultima modificare.

Plafonul de 60 de salarii minime a fost implementat în urmă cu aproape doi ani, prin Legea nr. 296/2023, iar o nouă majorare „contravine principiului fundamental al stabilității și previzibilității fiscale”, a transmis, joi, Patronatul Medicilor de Familie din Cluj prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Solicităm menținerea actualului plafon de 60 de salarii minime brute pe economie pentru calculul CASS, aplicabil medicilor de familie și altor furnizori de servicii medicale publice. O creștere a bazei de calcul ar reprezenta o povară financiară suplimentară considerabilă”, se arată în mesajul publicat de medicii de familie din Cluj, care au transmis un memoriu către Ministerul Finanţelor și Guvernul României referitor la propunerea de modificare a Codului Fiscal.

Spre deosebire de alte profesii liberale, veniturile cabinetelor medicilor de familie nu sunt negociabile pe piața liberă, fiind strict reglementate prin contractul-cadru cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar medicii nu pot compensa creșterea costurilor prin ajustarea tarifelor.

Medicii de familie clujeni și-au exprimat regretul în condițiile în care o măsură cu consecințe majore asupra profesiilor liberale a fost propusă „fără un dialog prealabil și o consultare reală cu organizațiile reprezentative”.

„Medicina de familie are un rol esențial în asigurarea sănătății publice, reprezentând primul punct de contact al pacienților cu sistemul medical. Creșterea poverii fiscale riscă să descurajeze activitatea cabinetelor și să intensifice criza de medici de familie, având un impact negativ direct asupra accesului populației la servicii medicale de bază, mai ales in zonele rurale și in cele defavorizate”, notează sursa citată.

Localități fără medici de familie

În prezent, un număr de 180 de localități, orașe și comune din România, nu au medic de familie, potrivit datelor prezentate în primăvara acestui an de ex-președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Valeria Herdea.

Deficitul de medici de familie s-a accentuat constant: de la 14.000 de medici, în prezent în România mai sunt active aproximativ 9.200 de cadre medicale în sectorul medicinei primare, iar lipsa de personal calificat se va accentua, inclusiv în mediul urban, potrivit estimărilor oficiale.

„Profesia medicală liberală, reglementată de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, presupune exercitarea activității în mod independent, cu asumarea integrală a costurilor, riscurilor și responsabilităților profesionale. În aceste condiții, impunerea unei poveri fiscale suplimentare prin creșterea CASS este nejustificată și riscă să afecteze funcționarea cabinetelor medicale, dar și accesul pacienților la servicii de specialitate”, a transmis, vineri, Patronatul Medicilor Specialiști cu Practică Independentă (PMSPI).

Ministerul Finanțelor a propus majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, de la 60 de salarii minime brute pe țară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2026.

