Tișe, manifest pentru susținerea antreprenorilor: „Politicienii care nu au simțit niciodată greutatea unor salarii plătite din buzunarul propriu, nu ar trebui lăsați să conducă”.

Liberalul clujean Alin Tișe lansează un manifest pentru susținerea antreprenorilor în care arată că statele se dezvoltă prin munca antreprenorilor, iar politicienii care sunt administratori slabi nu ar trebui lăsați să conducă.

Recent, președintele Consiliului Județan Cluj, liberalul Alin Tișe, semnala necesitatea unui partid de drepta asumat, dedicat „dreptei productive”.

Într-un mesaj publicat miercuri pe pagina sa de Facebook, Tișe lansează un manifest pentru susținerea antreprenorilor și relevă un alt mod de a face politică.

Tișe: Antreprenorii sunt «dreapta productivă» a țării

Potrivit mesajului transmis de liberalul clujean Alin Tișe, țările nu se prăbușesc pentru că au prea mulți antreprenori, ci atunci când oamenii cu spirit de inițiativă sunt alungați. În acet context, Tișe semnalează că „o țară fără afaceri curate și profitabile este o țară cu motorul gripat”, iar atitudinea prin care antreprenorii sunt ridiculizați pentru rezultatele pe care le au, sub pretextul unor afaceri „dubioase”, trebuie să se schimbe.

„Un om de afaceri adevărat nu face «combinații», nu trăiește din șmecherii și portițe legale, ci din muncă la vedere și risc asumat. Construiește, investește și angajează. Pe munca lui se sprijină salariile de la stat, pensiile părinților noștri și, deseori, visele copiilor noștri”, notează Tișe în mesajul citat.

Mesaj pentru politicieni: Cei care nu trăit nopțile albe dintre un termen de plată și o factură neîncasată, nu ar trebui să conducă

Politicienii care nu știu ce înseamnă să fii un bun administrator, care nu au simțit greutatea unor salarii „plătite din buzunarul propriu”, nu ar trebui să conducă, spune Tișe.

„Politicienii care nu au simțit niciodată greutatea unor salarii plătite din buzunarul propriu, care nu au trăit nopțile albe dintre un termen de plată și o factură neîncasată, nu pot înțelege bătăile inimii unui antreprenor. Ei doar își imaginează. Astfel de oameni nu ar trebui lăsați să conducă.

O țară fără afaceri curate și profitabile este o țară cu motorul gripat. Cu cât mediul de afaceri respiră mai bine, cu atât respirația țării devine mai adâncă. Cu cât antreprenorii se ridică, cu atât națiunea se ridică odată cu ei.

Ei trebuie respectați, sprijiniți și încurajați. Ei nu cer privilegii. Cer doar să nu fie împiedicați să construiască. Șansa acestei țări există economic atât timp cât ultimul antreprenor va exista. O economie puternică există doar cu oameni care își riscă averea, sănătatea și liniștea pentru a pune pe picioare afaceri reale”, adaugă Alin Tișe în manifestul pentru susținerea mediului de afaceri românesc.

Antreprenorii onești nu trăiesc din bani publici

Nu există prosperitate acolo unde nu există succes economic și unde incompetența este premiată, iar meritocrația și profesionalismul sunt ignorate. Un antreprenor vede oportunitatea acolo „unde alții văd doar întuneric”, spune Alin Tișe.

„El nu trăiește din bani publici, ci pune bani în vistieria țării, adică a poporului. Nu bate la ușa statului pentru salariu, ci pentru a livra plus valoare, pentru a plăti salariile și pensiile altora.

Și da, profitul nu este un păcat. Profitul este semnul că o afacere respiră, că angajații sunt plătiți, că impozitele sunt achitate și că roata economiei se învârte. A-l discredita și umili pe cel care creează locuri de muncă este ca și cum ai scuipa în fântâna din care bei apă.

Țările nu se prăbușesc pentru că au prea mulți antreprenori. Se prăbușesc atunci când îi alungă! Acești antreprenori sunt «dreapta productivă» a țării, cheia care poate aduce lumină pe bolta unui cer înnorat și cenușiu.

Tocmai de aceea:

Vreau ALTCEVA PENTRU Tine – APT

Vreau ALTCEVA pentru țară”, notează președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ăn mesajul citat.

