Transylvania Green Energy Forum 2026, eveniment esențial pentru Cluj. Prefectul Maria Forna: „Județul poate deveni un laborator regional pentru soluții energetice verzi”.

Prefectul Clujului, Maria Forna, a spus, la Transylvania Green Energy Forum (TGEF) 2026, că viitorul județul este un model regional de tranziție energetică.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, la Transylvania Greeen Energy Forum 2026, marți, 26 mai

„Județul Cluj este, de mulți ani, un spațiu al inovației, colaborării și al curajului de a costrui modele de dezvoltare durabilă. Dincolo de statul său de centru universitar și economic important, județul are potențial de a deveni un laborator regional pentru soluții energetice verzi, inteligente și reziliente (…) Clujul este un model regional de tranziție energetică inteligentă, iar evenimente precum Transylvania Green Energy Forum sunt esențiale pentru a aduce la aceeași masă idei, experiență, dar mai ales, parteneriate. Viitorul energetic al României se construiește astăzi, acum”, a spus Maria Forna, marți, 26 mai, în prima zi a evenimentului Transylvania Green Energy Forum 2026.

Potrivit prefectului, în ultimii ani, administrațiile, universitățile și companiile din Cluj au demonstrat că tranziția verde este un proces concret, nu doar un subiect de dezbatere.

„Proiectele de mobilitate urbană, investițiile în infrastructura verde, digitalizarea serviciilor publice, dar și interesul crescut pentru energia regenerabilă sunt semne clare că această comunitate privește spre viitor cu responsabilitate. Programele dedicate facilitează investiții în parcuri fotovoltaice în Cluj și modernizarea rețelelor de distribuție. Pentru județul nostru, toate aceste măsuri reprezintă o oportunitate majoră. Putem transforma aceste programe în proiecte care să producă valoare economică, dar și beneficii pentru cetățeni”, a mai spus Maria Forna.

Prefectul crede că succesul tranziție energetice depinde de colaborare, între mediul de afaceri și administrațiile publice, dar și mediul academic.

Despre Transylvania Green Energy Forum 2026

Cluj-Napoca găzduiește în perioada 26–27 mai 2026 cea de-a patra ediție a Transylvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic.

Transylvania Green Energy Forum (TGEF) aduce la Cluj‑Napoca lideri, investitori și experți din Europa Centrală și de Est.

Transylvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței.

Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale.

