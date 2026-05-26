Directorul DEER, Mihaela Suciu, apel pentru investiții în rețelele de distribuție, la Transylvania Green Energy Forum 2026: „Dacă nu o facem, degeaba vorbim despre tranziția verde”.

Cu câteva momente înainte ca Transylvania Green Energy Forum (TGEF) 2026 să ia startul, directorul general DEER, Mihaela Suciu a insistat asupra importanței investițiilor în rețelele de distribuție.

Mihaela Rodica Suciu, director DEER, la Transylvania Green Energy Forum 2026, marți, 26 mai | Foto: Valentina PRELIPCEAN, monitorulcj.ro

Mihaela Rodica Suciu, director general Distribuție Energie Electrică România (DEER) a spus că orice eveniment care promovează energia verde este important, inclusiv pentru distribuitori.

Director DEER, Mihaela Suciu: „Tranziția verde nu se poate face fără investiții în rețelele de distribuție”

„Tranziția verde nu se poate face fără investiții în rețelele de distribuție. Avem actori importanți din zona noastră de activitate la Transylvania Green Energy Forum. Trebuie să înțeleagă că este necesar să ne sprijine pentru a moderniza rețelele. Dacă nu avem o rețea care să aibă capacitate să preia toată energia verde, tranziția verde rămâne doar o discuție. Energia verde nu poate exista fără rețelel de distribuție. Acesta este rolul meu aici, în calitate de reprezentant al DEER. Suntem cei mai mari din România. Am atras cele mai multe proiecte, dar avem nevoie imensă de investiții în rețele”, a spus Mihaela Suciu.

Megawatt-ul, „aurul” pentru tranziția verde

Directorul general DEER a mai precizat că un megawatt este, de multe ori, mai important decât aurul.

„Dacă nu ai capacitate să produci, economia se prăbușește. Economia merge cu o viteză mult mai mare decât investițiile în rețele. Nu ai cum să ai o economie predictibilă și sustenabilă dacă nu ai investiții și în rețele trainice, acesta este apelul meu astăzi, atât pentru mediu privat, cât și pentru cel public, precum ANRE, Guvernul, pentru atragere de fonduri europene”, a mai spus Mihaela Suciu.

Despre Transylvania Green Energy Forum 2026

Cluj-Napoca găzduiește în perioada 26–27 mai 2026 cea de-a patra ediție a Transylvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic.

Transylvania Green Energy Forum (TGEF) aduce la Cluj‑Napoca lideri, investitori și experți din Europa Centrală și de Est.

Transylvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței.

Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale.

