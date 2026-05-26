Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean apasă pedala de accelerație pentru tranziția energetică la Transylvania Green Energy Forum 2026: „Implementarea lentă duce la scumpirea energiei”.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a spus, la Transylvania Transylvania Green Energy Forum (TGEF) 2026, că implementarea lentă a energiei verzi cauzează problema prețului mare la energie.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, la Transylvania Green Energy Forum 2026, marți, 26 mai | Foto: Valentina PRELIPCEA, monitorulcj.ro

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a spus că tarifele la energie în Europa pot fi reduse prin investiții în energia verde.

Acesta a vorbit despre prețul energiei electrice și cauza tarifelor crescute, în prima zi a evenimentului Transylvania Green Energy Forum 2026, în cadrul panelului.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Plătim 375 mld. euro anual pentru combustibili fosili. Prea mult”

„Legile pot dura și câțiva ani până să fie promulgate în România. Vorbim mult de green deal, energie verde și avem impresia că suntem cea mai avansată regiune din perspectiva tranziției verzi, însă cifrele ne contrazic. Plătim 375 de miliarde de euro anual pentru combustibili fosili. Trebuie să ieșim din această criză care ne face vulnerabili la orice creștere de costuri”, a spus Ovidiu Cîmpean, marți, 26 mai, în prima zi a evenimentului Transylvania Green Energy Forum 2026, în cadrul panelului „Sistemul Energetic în Tensiune: Reglementare, Rețele și Consum”.

Acesta a confirmat ce a spus anterior, astăzi, Emil Boc, faptul că în Europa, prețul energiei este de trei ori mai mare față de cel din Statele Unite ale Americii.

Ovidiu Cîmpean: „Ar trebui să înjumătățim prețul la energie”

„Avem printre cele mai mari prețuri la energie. Daca am înjumătății prețul la energie am avea un avans economic mare. De multe ori, green deal-ul este arătat drept o problemă, însă cred că o implementare lentă a tranziției la energie verde cauzează această problema a prețului mare la energie. Cifrele ne arată asta. Uniunea Europeană a investit în 117 miliarde de euro, în 2024, în energie regenerabilă și rețele, iar China, de trei ori mai mult. Și ne întrebăm de ce China face asta. Răspunsul este că dependențele strategice costă mai mult decât tranziția energetică. Trebuie să accelerăm investițiile”, a mai punctat Cîmpean.

Acesta a vorbit și despre rețelele de distribuție și a precizat că sunt opt „autostrăzi” energetice prevăzute de Comisia Europeană, una dintre ele în România, tocmai pentru a profita de producția de la Neptun Deep, anul viitor.

„Dacă am digitaliza rețelele am putea crește capacitatea de transport cu 40% și ar fi mai ieftin cu 35%. Mixul între energie nucleară și regenerabilă ne va duce pe un drum bun”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Despre Transylvania Green Energy Forum 2026

Cluj-Napoca găzduiește în perioada 26–27 mai 2026 cea de-a patra ediție a Transylvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic.

Transylvania Green Energy Forum (TGEF) aduce la Cluj‑Napoca lideri, investitori și experți din Europa Centrală și de Est.

Transylvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței.

Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale.

