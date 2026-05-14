Inundațiile opresc lucrările pe Autostrada Transilvania. CNAIR: Din cauza apei, utilajele nu pot intra.

Inundațiile recente au „paralizat”, temporar, lucrările pe Autostrada Transilvania.

Inundațiile au afectat lucrările la mai multe sectoare ale Autostrăzii Transilvania | Foto: Captură de ecran Facebook, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Anunțul a fost făcut astăzi, joi, 14 mai 2026, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Ploaia oprește lucrările pe Autostrada Transilvania

„Condițiile meteo nefavorabile afectează mai multe șantiere din România! Lucrările pe A3 (Autostrada Transilvania) și A7 (Autostrada Moldovei) sunt îngreunate de ploile torențiale din ultima perioadă”, a anunțat CNAIR, joi, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, mai multe sectoare din șantierele menționate mai sus sunt îmbibate cu apă sau chiar inundate.

„Din această cauză utilajele nu pot intra în zonele respective, ceea ce face imposibilă derularea lucrărilor planificate”, a conchis CNAIR.

