Crimă șocantă în Cluj: Femeie de 36 de ani, înjunghiată în urma unui conflict în Luna. Poliţia Română a trimis o echipă de control: ordinul de protecție nu l-a împiedicat pe agresor.

Crimă șocantă în localitatea clujeană Luna, unde o femeie de 36 de ani a fost înjunghiată în timp ce încerca să-și apere fiica de fostul iubit. Poliția Română a dispus controale la IPJ Cluj în condițiile în care agresorul avea emis ordin de protecție pe numele său.

O femeie de 36 de ani a murit după ce a fost tăiată cu un cuțit, în timpul unui conflict care a avut loc în localitatea Luna și în care au fost implicate mai multe persoane, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

„În data de 26 mai a.c., în jurul orei 06:20, Secția 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii a fost sesizată cu privire la faptul că în localitatea Luna, comuna Luna, ar fi avut loc un conflict violent, în urma căruia patru persoane ar fi fost agresate de un bărbat. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au identificat patru victime, cu vârste cuprinse între 16 și 36 de ani. Din verificările preliminare efectuate a rezultat faptul că un tânăr de 18 ani, în timp ce se deplasa spre locul de muncă, în zona locuinței unui tânăr de 24 de ani, ar fi fost abordat de acesta din urmă. Între cei doi ar fi avut loc discuții contradictorii, în contextul în care tânărul de 18 ani ar avea o relație cu fosta concubină a tânărului de 24 de ani”, se arată într-o informare trimisă marți de IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, ulterior, tânărul de 24 de ani s-ar fi deplasat la locuința fostei sale concubine, în vârstă de 18 ani, unde ar fi agresat-o fizic și ar fi scos-o din locuință. În sprijinul victimei ar fi intervenit mama sa, în vârstă de 36 de ani, precum și sora, o minoră de 16 ani, care, de asemenea, au fost agresate cu un obiect tăietor-înțepător.

„În urma evenimentului, femeii de 36 de ani i-au fost aplicate manevre de resuscitare, însă, din nefericire, echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul acesteia. Persoana bănuită de comiterea faptelor a fost identificată, depistată și imobilizată în scurt timp la locuința sa din aceeași localitate, ulterior fiind condusă la sediul poliției. Pe numele agresorului figura emis un ordin de protecție de către Judecătoria Luduș, la data de 14 mai a.c., prin care avea obligația de a păstra o distanță minimă de 15 metri față de locuința victimei, având în vedere că agresorul și victimele locuiau în imobile alăturate”, mai arată IPJ Cluj.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Poliţia Română a trimis o echipă de control: ordinul de protecție nu l-a împiedicat pe agresor

Conducerea Poliției Române a dispus trimiterea unei echipe de control care să verifice modul în care au intervenit și au gestionat situația polițiștii clujeni, în cazul crimei din localitatea Luna.

Verificările vizează inclusiv modul în care agresorul ar fi ajuns să comită crima în condițiile în care pe numele său era emis un ordin de protecție.

„Conducerea Poliției Române a dispus ca o echipă de polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române să se deplaseze la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, în vederea efectuării de verificări, cu privire la modul de intervenție și gestionare a situației de către polițiști, în contextul comiterii unor fapte cu violență. Echipa de verificare este formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Centrului Operațional. În raport de rezultatele verificărilor, vor fi măsurile legale și administrative care se impun”, se arată într-o informare trimisă marți de IGPR.

