De ce au „explodat” facturile la energie electrică? Explicația, dată la Transylvania Green Energy Forum 2026.

Directorul general adjunct Electrica Furnizare, Dan Ioan Morar, a explicat, de ce au „explodat” facturile la energie electrică în ultimii ani.

Directorul general adjunct Electrica Furnizare, Dan Ioan Morar, a explicat, de ce au „explodat” facturile la energie electrică în ultimii ani | Foto: Valentina PRELIPCEAN, monitorulcj.ro

Explicația a fost oferită de Morar, pentru monitorulcj.ro, marți, 26 mai, la prima zi a evenimentului Transylvania Green Energy Forum (TGEF) 2026.

De ce au „explodat” prețurile la energie?

„Prețurile au explodat și pentru că a fost liberalizată piața de energie și nu numai. Un rol important a avut și renunțarea la energia clasică, termocentrale și pasul acesta european de trecere către energia verde. Mare parte din populație decontează investițiile făcute pentru energie verde. Se ajung la anomalii în piața, unde în anumite intervale orare, prețul energiei este gratuit sau chiar negativ dacă injectezi în rețea, iar pe intervale de seară ajunge și până la 1.000 de lei pe Mwh. În 27 aprilie 2026, în intervalul 14.00-14.30, piața de echilibrare din România a avut prețuri de minus 63.000 de lei pe Mwh”, a explicat directorul general adjunct Electrica Furnizare, Dan Ioan Morar, marți, pentru monitorulcj.ro.

Director adjunct Electrica Furnizare: „Nu cred că Europa are vreo șansă să se gândească la prețuri mai mici”

El a subliniat că prețurile la energie sunt încă mari deoarece nu avem, încă, rețele stabile și pentru că nu am înțeles să aplicăm un plan pe termen lung. Acesta a precizat că este greu de preconizat ce se va întâmpla în următorii ani cu prețurile la energie.

„Este greu de zis (ce se va întâmpla cu prețurile la energie - n. red.) dacă nu se încheie conflictul din Ucraina, ca să tempereze piața petrolului sau cel din Orientul Mijlociu. Nu cred că Europa are vreo șansă să se gândească la prețuri mai mici. Avem o problemă pe partea industrială. Putem fi competitivi doar dacă prețurile la energie electrică pentru industria României sunt scăzute. În momentul de față nu avem șanse să fim optimiști. Dacă statul român și Europa nu înțeleg să dezvolte, în paralel, pe lângă investițiile în energie verde, și energia în bandă, hidrocentrale, centrale nucleare, stocare inteligentă, eu spun că nu avem vreo șansă să ne dezvoltăm și să asigurăm energie la un preț competitiv”, a conchis Morar.

Despre Transylvania Green Energy Forum 2026

Cluj-Napoca găzduiește în perioada 26–27 mai 2026 cea de-a patra ediție a Transylvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic.

Transylvania Green Energy Forum (TGEF) aduce la Cluj‑Napoca lideri, investitori și experți din Europa Centrală și de Est.

Transylvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței.

Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: