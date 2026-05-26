PPC Energie oferă 50 de bilete la Jazz in the Park 2026 și peste 200 de experiențe de zbor cu balonul ancorat (P)

PPC Energie susține o nouă ediție a evenimentului Jazz in the Park 2026 și oferă iubitorilor de muzică șansa de a câștiga 50 de bilete, printr-un concurs ce va avea loc în magazinul PPC din Calea Mănăștur, nr. 64-66.

PPC - Jazz in the Park 2026

Fanii jazzului pot câștiga pe loc unul dintre cele 50 de bilete de acces pentru sâmbătă, 6 iunie. Doritorii se pot înscrie în competiție în magazinul PPC în perioada 28 mai–5 iunie 2026, între orele 09:00–17:00, și trebuie să identifice corect patru imagini și perechile lor în maximum 1 minut. Mai multe detalii despre regulament sunt disponibile pe pagina PPC dedicată evenimentului.

Vizitatorii festivalului pot câștiga peste 200 de locuri pentru zboruri cu balonul ancorat. 30 de norocoși vor primi și o filmare, plus alte câteva sute de premii la Roata Energiei PPC din Parcul Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca. Activitățile au loc în toate cele trei zile ale festivalului, între orele 17:00 și 21:00. Vizitatorii se pot înscrie la Roata Energiei după ce lasă câte un mesaj pe panoul cu amintiri.

PPC Energie, parte a grupului PPC în România, susține Jazz in the Park de la prima sa ediție, din 2019.

Implicarea în cultură este parte din felul în care PPC Energie înțelege să fie prezentă în comunitățile din România. Compania susține instituții și proiecte artistice din toată țara — de la Târgul de Crăciun din Cluj din 2025 până la scurt metrajul Magicianul, prezentat la TIFF 2025.

Acest angajament cultural se aliniază cu misiunea companiei de a oferi servicii integrate de energie, adaptate unui consum eficient și responsabil.

Jazz in the Park este unul dintre cele mai prestigioase evenimente de acest gen din Europa și are loc în Parcul Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca în perioada 5–7 iunie 2026. Ajuns la a XIV-a ediție, a devenit cel mai important eveniment de jazz din Sud-Estul Europei, oferind artiștilor emergenți oportunitatea de a fi văzuți, auziți și sprijiniți să meargă mai departe. Totodată, festivalul aduce jazzul mai aproape de oameni, într-un cadru deschis și primitor. Programul complet al evenimentului este disponibil la: https://jazzinthepark.ro/.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de circa 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.