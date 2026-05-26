Florești și Câmpia Turzii, piloni ai energiei în România. CEO companie de furnizare curent electric, Septimiu Costea: „Se pot face investiții și într-un timp scurt”.

Comuna Florești și municipiul Câmpia Turzii beneficiază de investiții importante în domeniul energetic din România.

Cea mai mare instalație de stocare din România, la Florești (stânga) / CEO Nova Power and Gas, Septimiu Costea | Foto: Facebook, Bogdan Pivariu / Valentina PRELIPCEAN, monitorulcj.ro

Septimiu Costea, CEO, Nova Power and Gas a vorbit, la Transylvania Green Energy Forum (TGEF) 2026, despre proiecte energetice importante, din comuna Florești și municipiul Câmpia Turzii.

Acesta spus că, în lipsa în lipsa energiei solare este nevoie de soluții, precum există, recent și în Florești.

Comuna Florești are cea mai mare instalație de stocare din România

„Autoritățile și finanțatorii, noi, companiile trebuie să vedem cu intregrăm aceste soluții energetice. Este mai bine să alegem energie solară și baterii sau să investim în continuare în termo sau gaz. Un exemplu grăitor este instalația de stocare de la Florești, cea mai mare instalație operațională din România, din acest moment, cu stocare de 400 MWh. Este doar un exemplu că o asemenea investiție se poate face într-un termen foarte scurt. După ce am obținut autorizațiile, în mai puțin de șase luni am realizat investiția”, a spus Septimiu Costea, CEO, Nova Power and Gas, marți, 26 mai, în prima zi a evenimentului Transylvania Green Energy Forum 2026, în cadrul panelului „Infrastructura Energetică Strategică: Investiții, Conformare și Securitate Energetică”.

Instalația de stocare din Florești preia instantaneu diferențele mari de frecvență și menține stabilitatea rețelei.

CEO-ul furnizorului român privat de energie electrică și gaze naturale a vorbit și despre investiții în domeniul energetic, în Câmpia Turzii.

„Investim în Câmpia Turzii, în cel mai modern proiect mixt de producere de energie electrică din resurse regenerebalie, combinat cu instalații de stocare, respectiv producții din gaz. Nu suntem doar noi”, a spus Septimiu Costea, pentru monitorulcj.ro.

Acesta a susținut că, în domeniul energetic, bateriile au ajuns la un nivel de maturitate și pot rezolva parțial probleme. El a precizat că trebuie să evităm să fim dependenți de combustibilii fosili.

Despre Transylvania Green Energy Forum 2026

Cluj-Napoca găzduiește în perioada 26–27 mai 2026 cea de-a patra ediție a Transylvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic.

Transylvania Green Energy Forum (TGEF) aduce la Cluj‑Napoca lideri, investitori și experți din Europa Centrală și de Est.

Transylvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței.

Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale.

