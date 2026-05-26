Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „Competitivitatea Europei nu poate fi construită lăsând Estul în urmă”

Dezvoltarea europeană nu trebuie să se blocheze la granița dintre Vest și Est, arată deputatul liberal de Cluj Ovidiu Cîmpean, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, care pledează pentru o dezvoltare echilibrată a Europei.

În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, parlamentarul liberal Ovidiu Câmpean susține necesitatea introducerii unei clauze de coeziune în viitorul Fond European pentru Competitivitate, astfel încât fondurile alocate să ajungă echitabil în domenii de investiții strategice, inclusiv în Europa Centrală și de Est.

„România trebuie să fie parte a unei Europe echilibrate. O Europă în care dezvoltarea nu se oprește la granița dintre Vest și Est”, spune deputatul PNL de Cluj Ovidiu Cîmpean.

Declarația inițiată de România și semnată de 15 state membre ale Uniunii Europene privind viitorul buget european 2028–2034 transmite un semnal important: există o alianță puternică pentru continuarea investițiilor în infrastructură, agricultură și dezvoltare regională.

„Pentru România, asta înseamnă mai multe șanse pentru comunitățile locale, sprijin real pentru fermierii români și reducerea decalajelor economice dintre statele membre”, notează Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Banii europeni pentru competitivitate trebuie să ajungă echitabil în industrie, energie, digitalizare, inovare și apărare, inclusiv în Europa Centrală și de Est.

Competitivitatea Europei nu poate fi construită lăsând Estul în urmă.

Vocea României se aude mai puternic la Bruxelles atunci când avem un guvern serios, capabil să construiască parteneriate cu alte țări europene”, adaugă liberalul clujean Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

16 state europene, inclusiv România, cel alocații mai mari în bugetul european 2028-2034

România și alte 15 țări membre ale Uniunii Europene au solicitat mai mulți bani pentru Politica Agricolă Comună (PAC) și Politica de Coeziune în următorul buget pe termen lung al blocului comunitar.

Propunerile au fost publicate într-o scrisoare comună a unui grup de șaisprezece state membre care se autointitulează „Prietenii Coeziunii”, care include Spania, Italia, Polonia, Portugalia, Grecia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Croația, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, România, Slovenia și Slovacia.

Documentul a fost publicat în aceeași zi în care secretari de stat din cele 27 de state membre dezbat Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034.

