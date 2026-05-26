TIFF.25 dă voce generației Z. Adolescenții preiau controlul!

Teen Spirit revine la TIFF.25 și aduce din nou în prim-plan filme dedicate adolescenților și tinerilor.

Secvență din filmul „Un an de școală” – dinamica unui grup de băieți se schimbă odată cu apariția unei colege noi|Foto: TIFF

Festivalul Internațional de Film Transilvania (12 – 21 iunie 2026, Cluj-Napoca) continuă secțiunea competițională Teen Spirit, dedicată producțiilor care explorează universul și preocupările noilor generații. Filme de ficțiune și documentare adresate în special publicului Gen Z vor concura pentru trofeul Youth Award, acordat de un juriu format exclusiv din tineri cinefili.

TIFF deschide înscrierile pentru juriul format din liceeni și studenți clujeni cu vârste între 16 și 20 de ani, interesați de cinema. Pot aplica inclusiv tinerii care au făcut parte din primul juriu Teen Spirit și încă se încadrează în criteriile de selecție. Cei selectați vor urmări filmele din competiția Teen Spirit, vor participa la întâlniri cu echipa TIFF și, în urma unor dezbateri, vor decide câștigătorul trofeului Youth Award, acordat la Gala de Închidere. Înscrierile sunt deschise până la 5 iunie.

Anul trecut, Premiul Youth Award (TEEN Spirit), în valoare de 1.500 euro, a mers către Lucia și păcatul (Little Trouble Girls, dir. Urška Djukić, Slovenia).

Filmele Teen Spirit

Câștigător al premiului CICAE la ultima ediție a Berlinale, De capul nostru (r. Tudor Jurgiu, România) prezintă lumea prin ochii unor adolescenți crescuți în absența părinților, care își construiesc treptat propria familie alternativă, între flirturi, responsabilități și încercarea de a se maturiza prea devreme.

Un an de școală (A Year in School, r. Laura Samani, Italia) are loc într-un liceu tehnic din Trieste, unde apariția unei adolescente suedeze într-o clasă exclusiv masculină schimbă dinamica unui grup de prieteni.

O tânără prinsă între două culturi încearcă să-și găsească locul, în timp ce presiunea familiei și a identității devine tot mai apăsătoare, în Între două lumi (Two Mountains Weighing Down My Chest, r. Viv Li, Germania).

În Duminicile (Sundays, r. Alauda Ruiz de Azúa, Spania), Ainara, o adolescentă de 17 ani, își surprinde familia când anunță că vrea să devină călugăriță într-o mănăstire de claustrare. Decizia ei provoacă tensiuni și întrebări incomode despre credință, libertate și așteptările pe care familia le proiectează asupra viitorului ei.

Relația dintre două adolescente pasionate de înot începe să se destrame după o experiență traumatizantă petrecută într-o noapte de vară, în Fete triste (Sad Girlz, r. Fernanda Tovar, Mexic). Între vinovăție, furie și nevoia de a înțelege ce s-a întâmplat, cele două ajung să reacționeze complet diferit, iar prietenia lor este pusă la încercare.

În filmul „Fete triste” prietenia dintre două înotătoare este distrusă după un eveniment traumatic|Foto: TIFF

Fiica mea e zombi (My Daughter Is a Zombie, r. Pil Gam-Sung, Coreea de Sud) transformă apocalipsa zombie într-o poveste haotică și surprinzător de emoționantă despre un tată care încearcă să-și ascundă fiica devenită zombie de restul lumii. Totul cu mult umor absurd, scene de familie complet scăpate de sub control și un vibe care combină horror-ul cu comedia.

O adolescentă pasionată de canotaj, obișnuită să fie tratată ca „băiatul echipei”, își vede lumea dată peste cap când se îndrăgostește de iubita fratelui său, în Skiff (r. Cecilia Verheyden, Belgia). Între tensiunile de acasă, bullying și sentimente pe care nu știe cum să le gestioneze, vara devine pentru ea un test dur al identității și al loialității.

În filmul „Skiff” o adolescentă sportivă își descoperă identitatea și sentimentele|Foto: TIFF

Într-un centru de detenție pentru minori, un adolescent este împins într-o lume dominată de violență, loialități fragile și lupte pentru supraviețuire, în Animol (r. Ashley Walters, Marea Britanie). În timp ce încearcă să facă față presiunii constante și să-și păstreze legătura cu cine a fost înainte, apropierea de un alt deținut și conflictele din interiorul instituției îl obligă să facă alegeri dificile.

Respins de colegi și tot mai izolat de lumea din jur, un adolescent își transformă pasiunea pentru chimie într-o obsesie care îi aduce popularitate pe internet, în Puștiul atomic (Nuclear Boy, r. Joren Molter, Olanda). Încercarea de a demonstra că poate fi acceptat îl împinge însă spre un experiment periculos, ale cărui consecințe devin imposibil de controlat.

În Tabăra de slăbit (Weightless, r. Emilie Thalund, Danemarca), o adolescentă de 15 ani ajunge într-o tabără unde speră să slăbească și să devină mai sigură pe ea, fascinată de colega ei de cameră, care pare să se miște prin lume fără nicio teamă. Totul începe să se schimbe când atenția unui instructor îi trezește pentru prima dată dorințe și emoții pe care încă nu știe cum să le gestioneze.

