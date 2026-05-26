Twenty One Pilots câștigă Best Rock/Alternative Artist la AMA înainte de Electric Castle 2026

Twenty One Pilots continuă să demonstreze că sunt una dintre cele mai importante trupe alternative ale ultimului deceniu.

Duo-ul a câștigat premiul pentru Best Rock/Alternative Artist la ediția din 2026 a American Music Awards, după ce, în martie, a primit și titlul de Alternative Artist of the Year la iHeartRadio Music Awards. Încă două trofee într-o colecție impresionantă care confirmă că Tyler Joseph și Josh Dun rămân la cel mai înalt nivel, atât în studio, cât și live.

În 2026, twenty one pilots revin pe scena Electric Castle într-un moment în care trupa pare mai puternică decât oricând. Cu milioane de fani în întreaga lume, recorduri, premii și un catalog plin de piese devenite imnuri pentru generații întregi, duo-ul american continuă să arate că succesul lor nu a fost niciodată întâmplător.

Succesul lor nu se bazează doar pe nostalgia unor hituri care au definit o generație, precum „Stressed Out”, „Ride” sau „Heathens”. Trupa continuă să evolueze și să își reinventeze constant stilul muzical. După concertul memorabil de la Bonțida din 2022, au lansat două noi albume, Clancy (2024) și Breach (2025), materiale care au reconfirmat capacitatea lor de a combina alternative rock, pop, hip-hop și emoție personală într-un stil imposibil de confundat. Lansat direct pe primul loc în Billboard 200, Breach a devenit încă o dovadă că duo-ul american nu doar rezistă trecerii timpului, ci continuă să influențeze cultura muzicală globală.

Pentru comunitatea Electric Castle, vestea acestor noi premii face reîntâlnirea din iulie și mai așteptată. Publicul de la Electric Castle știe deja foarte bine ce înseamnă un concert twenty one pilots: energie dusă la maximum, o conexiune rară între artiști și fani și momente care rămân în memoria publicului pentru ani întregi. Show-ul lor din 2022 este considerat și astăzi unul dintre cele mai bune concerte din istoria EC. Cei care se pregătesc să îi (re)vadă, în iulie, la Electric Castle trebuie să nu rateze ziua de vineri, 17 iulie. Abonamentele și biletele de zi sunt disponibile pe site-ul festivalului.

