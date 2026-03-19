Prețurile la carburanți au explodat: ANAF anunță controale la nivel național

Creșterea explozivă a prețurilor la carburanți din ultimele zile a determinat instituțiile statului să ia primele măsuri concrete de monitorizare. Fiscul anunță controale în toată țara în contextul „suspiciunilor de fraudă”.

La nivel național, joi, prețurile la benzină au variat între 8,64 lei/l - 8,92 lei pe litru. Și motorina a înregistrat o creștere de 10 -15 bani și se apropie de 9,5 lei/l, iar varianta premium se apropie de 10 lei/l.

În acest context, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele practici de neconformare fiscală, pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor.

Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care acționează pentru a-și crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție.

„Inspectorii ANAF verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieței”, anunță ANAF.

În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului, potrivit sursei citate.

„Măsuri ferme”

ANAF precizează că monitorizarea va continua, astfel încât vor fi lusate „măsuri ferme” împotriva celor care încalcă legislația:

„Scopul acțiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă”, precizează sursa citată.

La începutul acestei săptămâni, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că prețurile la carburanți înregistrează creșteri spectaculoase iar, în aceste condiții, Consiliul Concurenței, ANAF, ANPC trebuie să acționeze.

În plus, potrivit anunțului făcut de președintele Nicușor Dan, joi, Guvernul va adopta cât de curând un set de măsuri și în ceea ce privește prețul energiei.

