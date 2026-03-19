Prețul curentului electric, pe masa Guvernului. Președintele Nicușor Dan: „Urmează un set de măsuri”.

Președintele României, Nicușor Dan a anunțat că Guvernul va adopta cât de curând un set de măsuri pentru prețul energiei.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că Guvernul României va anunța un set de măsuri pentru prețul energiei

Un set de măsuri pentru prețul energiei urmează să fie anunțat de Guvern în perioada următoare, a declarat, joi, 19 martie 2026, președintele Nicușor Dan.

El a reamintit, într-o conferință de presă susținută la Bruxelles, că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a existat o discuție pe acest subiect.

„Și ministrul de Finanțe și ministrul Energiei au venit cu diferite scenarii. Între timp, au mai avut loc discuții la Guvern, între Guvern și operatorii de pe piața de energie și o să vedeți în zilele următoare, într-o săptămână, estimez eu, un set de măsuri. (...) O să vedeți măsurile în momentul în care vor fi adoptate, dar o să fie o acțiune din partea statului român”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan, care urmează să participe la reuniunea Consiliului European, a menționat că România susține stimularea producției energiei nucleare în interiorul UE.

„Din toate subiectele care sunt pe masă, subiectul care ne interesează cel mai mult este energia. Noi suntem într-un grup de state care urmăresc și presează pentru o încetinire pe zona de energie, astfel încât și prețurile la energie pentru companiile din Europa - deci și din România - și industriile mari consumatoare de energie să nu aibă de suferit. De asemenea, este o dezbatere cu privire la nuclear, iar noi suntem printre principalii susținători ai nuclearului, ai direcționării producției și stimulării producției nucleare în interiorul Uniunii”, a transmis președintele.

Recent, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul condus de Ilie Bolojan are un plan pentru reducerea prețurilor în zona de energie electrică.

„Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru (ministrul Energiei - n.red.), pe care-l vom anunța până la sfârșitul lunii martie, care urmărește scăderea prețurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcții importante pe care le-am discutat și pe care vom lucra, în așa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta”, a declarat Ilie Bolojan, joi, 5 martie 2026 la Palatul Victoria.

