Acordul de pace cu Iranul, semnat de Trump la Versailles. Macron: „Deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz”.

Preşedintele SUA Donald Trump a semnat acordul cu Iranul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Acordul de pace cu Iranul, semnat de Trump la Versailles. Macron: „Deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz”.| Imagine generată cu ajutorul AI

Semnarea acordului a avut loc la finalul summitului G7, la Versailles.

Acordul de pace cu Iranul, semnat de Trump la Versailles. Macron: „Deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz”

Memorandul a fost semnat electronic inclusiv de președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

„Nu a fost ușor”, a declarat Donald Trump după semnarea acordului.

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Documentul ar urma să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu și ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Sursa: Emmanuel Macron - X

Acordul „deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, a notat președintele francez Emmanuel Macron într-un mesaj publicat pe X.

Memorandumul de înțelegere SUA – Iran: operațiunile militare încetează imediat

Semnarea Memorandumului de înțelegere între Iran și Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu înseamnă că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă „instantaneu” și că blocada americană asupra porturilor iraniene va lua sfârșit „imediat”, a afirmat joi premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

După semnarea acestui Memorandum de înțelegere, SUA vor începe ridicarea blocadei navale.

De asemenea, potrivit documentului, Iranul nu va dispune de o armă nucleară și își va diminua stocul de uraniu îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor de către Statele Unite.

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