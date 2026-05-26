Statele Unite au lovit ținte în sudul Iranului: Armata americană a vizat baze de lansare a rachetelor

Armata americană anunță că a lovit baze de lansare a rachetelor în Iran| Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - AGERPRES

Armata americană a anunțat luni că a efectuat lovituri în sudul Iranului, vizând baze de lansare a rachetelor și nave care încercau să plaseze mine, în ciuda armistițiului în vigoare în războiul dintre cele două țări, notează AFP, citată de Agerpres.ro

„Forțele americane au efectuat astăzi lovituri de autoapărare în sudul Iranului pentru a ne proteja trupele împotriva amenințărilor venite din partea forțelor iraniene.

Țintele au inclus baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene care încercau să plaseze mine”, a declarat Comandamentul Central american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) într-un comunicat.

Armata americană a precizat că „dă dovadă de reținere în timpul armistițiului actual”, în condițiile în care Washingtonul și Teheranul au raportat în ultimele zile progrese în negocierile lor în curs pentru a ajunge la un acord.

