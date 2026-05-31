Donald Trump: „Iranul a acceptat să NU aibă arme nucleare”

În negocierile de pace cu SUA, Iranul ar fi acceptat să nu aibă arme nucleare.

Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul s-a angajat să nu dezvolte arme nucleare, unul dintre principalele subiecte de dispută în negocierile dintre Washington și Teheran pentru a pune capăt războiului, relatează duminică, 31 mai 2026, AFP, potrivit Agerpres.ro.

În momentul în care cele două țări păreau să se apropie de un acord în ultimele zile, New York Times a relatat sâmbătă că președintele SUA a înăsprit termenii propunerii și a trimis o versiune revizuită a textului către Teheran.

Cotidianul nu a putut detalia modificările aduse propunerii de către președinte. Cu toate acestea, potrivit site-ului Axios, Trump dorește o poziție mai fermă a Washingtonului cu privire la mai multe aspecte pe care le consideră personal importante, inclusiv soarta materialelor nucleare iraniene.

Într-un interviu înregistrat la începutul acestei săptămâni și difuzat sâmbătă de Fox News, președintele Trump a susținut că a primit asigurări că Teheranul nu se va dota cu arme nucleare, nici prin fabricarea, nici prin achiziționarea acestora.

„Singura garanție de care am nevoie este că nu vor exista arme nucleare. Ei au fost de acord cu asta, iar asta a fost foarte interesant”, a declarat Trump.

„Inițial au spus: «Nu vom dezvolta o armă nucleară». Am spus: «Ei bine, ce s-ar întâmpla dacă ați cumpăra o armă nucleară?». Acum, ei spun: «Nu vom dezvolta și nu vom cumpăra sub nicio formă o astfel de armă»”, a continuat Trump.

Trump: „Dacă nu obținem ce dorim, lucrurile se vor termina diferit”

„Nu mă grăbesc”, a declarat miliardarul republican. „Încet, dar sigur, cred că obținem ceea ce ne dorim. Și dacă nu obținem ceea ce ne dorim, lucrurile se vor termina diferit”, a adăugat el.

Sâmbătă, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat că Statele Unite sunt 'mai mult decât capabile' să reia războiul împotriva Iranului în cazul în care negocierile eșuează.

Problema nucleară este unul dintre principalele puncte de dispută dintre Statele Unite și Iran în aceste negocieri pentru încheierea războiului, care a început pe 28 februarie odată cu ofensiva israeliano-americană împotriva Republicii Islamice.

Statele Unite și Israelul acuză Teheranul că încearcă să achiziționeze arme nucleare, ceea ce Iranul neagă. Războiul a ucis mii de oameni și a afectat economia globală prin creșterea prețurilor petrolului.

