Trump lansează „Proiectul Libertate”: Marina SUA va escorta navele blocate în Strâmtoarea Ormuz
Donald Trump anunță că marina americană va escorta navele blocate în Strâmtoarea Ormuz începând de luni.
Președintele SUA Donald Trump anunță un „proiect” pentru detensionarea situației din Orientul Mijlociu.
Astfel, începând de luni, navele blocate în strâmtoarea Ormuz vor fi „ghidate” de marina americană.
Marina americană va începe de luni să escorteze navele blocate ale țărilor terțe prin strâmtoarea Ormuz, a anunțat duminică Donald Trump pe platforma sa Truth Social, notează AFP, citată de Agerpres.ro
„Am informat aceste țări că le vom ghida navele în siguranță prin aceste căi navigabile”, a scris președintele Statelor Unite, făcând referire la ambarcațiuni aparținând unor țări „care nu sunt implicate” în conflictul actual cu Iranul.
„Acest proces, Project Freedom („Proiectul Libertate”), va începe luni dimineață, ora Orientului Mijlociu”, a adăugat Donald Trump.
Livrările globale de energie sunt grav afectate de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, în mod obișnuit o rută de tranzit pentru 20% din gazele naturale lichefiate și petrolul mondial.
