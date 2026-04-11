Trump: Strâmtoarea Ormuz va fi „deschisă în curând”. Iranul nu poate detecta și îndepărta toate minele amplasate în zonă.

Donald Trump a anunțat că Strâmtoarea Ormuz va fi „deschisă în curând”, chiar dacă navigația pe această cale maritimă rămâne puternic restricționată. Mai mult, Iranul nu poate redeschide navigația comercială în condițiile în care nu reușește să găsească și să îndepărteze toate minele pe care le-a amplasat în zonă.

Foto: DepositPhotos.com

Președintele american Donald Trump a afirmat vineri că Strâmtoarea Ormuz va fi „deschisă în curând” chiar dacă navigația pe această cale maritimă vitală pentru comerțul global rămâne sever restricționată de Iran, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro

„Vom deschide Golful cu sau fără ei - sau strâmtoarea, cum o numesc ei”, a declarat președintele SUA, referindu-se la iranieni.

„Se va întâmpla destul de repede și, dacă nu se va întâmpla, vom putea să obținem acest lucru”, le-a declarat Trump reporterilor înainte de a se îmbarca în Air Force One pentru o deplasare în Virginia.

„Se va deschide automat” pentru că, altfel, Iranul „nu face bani”, a afirmat el.

Trump a sugerat, de asemenea, că alte țări vor oferi ajutor, dar nu a menționat nicio țară.

„Alte țări folosesc strâmtoarea. Așadar, avem și alte țări care vor veni, și ele vor ajuta”, a spus Trump

Iranul nu poate detecta și îndepărta toate minele amplasate pe durata războiului

Iranul nu poate redeschide însă Strâmtoatrea Ormuz pentru navigația comercială în contextul în care nu reușește să găsească și să îndepărteze toate minele pe care le-a amplasat pe durata războiului, au declarat oficiali americani pentru The New York Times.

Oficialii americani susțin că rutele aparent sigure printre minele amplasate de Garda Revoluționară Islamică a Iranului sunt limitate din cauza minării neglijente a strâmtorii de către Teheran.

De altfel, nici Statele Unite, nici Iranul nu dispun de capacitățile necesare pentru eliminarea minelor navale, menționează sursa citată.

La finalul lunii trecute, premierul Ilie Bolojan declară că România ar putea participa la misiuni de deminare în vederea deblocării Strâmtorii Ormuz, dar numai după ce se va ajunge la un armistițiu în Orientul Mijlociu.

