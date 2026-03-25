Bolojan: „România ar putea participa la misiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz”. Premierul, de acord cu dislocarea echipamentelor americane în contextul crizei din Golf.

Premierul Ilie Bolojan declară că România ar putea participa la misiuni de deminare în vederea deblocării Strâmtorii Ormuz, dar numai după ce se va ajunge la un armistițiu în Orientul Mijlociu.

Bolojan: „România ar putea participa la misiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz”|Foto: gov.ro

Ilie Bolojan a anunțat, marți seara, că România ar putea participa la deblocarea Strâmtorii Ormuz prin acțiuni specifice.

„Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care țin de posibilitățile noastre pe zona de deminare, de exemplu, pe zona de supraveghere. Dar asta după ce zona de conflict nu mai este într-o zonă agresivă, ci după ce se ajunge la o formă de armistițiu, în așa fel încât să se poată face într-adevăr aceste operațiuni de deminare.

Acolo unde România a fost solicitată în toți acești ani (...) dacă a fost nevoie de o prezență în Bosnia, în anumite teatre, după ce s-au terminat conflictele, pentru a asigura o liniștire a situației, am participat. Și dacă România a avut o imagine consolidată este și pentru că armata noastră, acolo unde a fost, a dat dovadă că este o armată profesionistă și și-a făcut datoria”, a precizat premierul, pentru Euronews, citat de Agerpres.ro

Bolojan este de acord cu dislocarea temporară în România a unor echipamente americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

„Avem acest război din Golf și Statele Unite, de umbrela cărora România și NATO au beneficiat în toți acești ani, ne-au solicitat un sprijin. Pe de o parte a fost cel legat de folosirea bazelor militare și, atunci când partenerul a cărui protecție ți-a asigurat siguranța în acești ani - alături de protecția NATO și a celorlalte țări din NATO - îți cere un sprijin, cred că trebuie să-l dai. Și cred că România a făcut bine ce a făcut când ne-am pus bazele militare la dispoziție pentru avioanele de aprovizionare”, a spus Bolojan, conform sursei citate.

Condiții mai bune pentru români, dar în „anii următori”

În opinia premierului, anul 2026 nu va fi unul „foarte ușor” pentru Europa, în contextul războaielor din Ucraina și din Iran.

„Vom avea aceste efecte, dar este un an în care, în afară de contextul global, unele lucruri țin și de noi. Și noi trebuie să facem ceea ce ține de Guvernul României și de fiecare dintre noi, acolo unde suntem. Și eu cred că există premise bune, ca dacă păstrăm disciplina financiară, dacă punem în practică proiectele europene, dacă facem reformele pe care ni le-am stabilit - nu ne-a forțat nimeni să le facem - și dacă creăm condiții pentru economie care să pună în valoare ceea ce e mai bun din România și să fim mai competitivi, putem să creăm condiții mai bune pentru români în anii următori”, a precizat Bolojan.

